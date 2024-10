2 M$ à La Ruche pour des projets jeunesse

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une subvention de 2 M$ à La Ruche Solution de Financement afin de permettre la poursuite des projets du Fonds Mille et UN pour la jeunesse, qui contribue au développement des activités jeunesse partout au Québec.

Créé en 2018, le Fonds Mille et UN pour la jeunesse vise à appuyer financièrement les jeunes de 15 à 29 ans en combinant le financement participatif, la contribution d'entreprises et le soutien gouvernemental. Depuis sa création, le Secrétariat à la jeunesse a alloué 12,4 M$ au Fonds. La Ruche est déjà présente dans 16 régions et vise à couvrir l'ensemble du Québec en 2025, permettant ainsi à un plus grand nombre de jeunes de toutes les régions d'en bénéficier.

Citations

« Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse représente une occasion formidable pour les jeunes Québécoises et Québécois de concrétiser leurs idées et de participer activement au développement économique et social de leur région. Grâce à ce soutien, non seulement nous aidons à faire rayonner l'innovation, mais nous contribuons aussi à façonner le Québec de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse donne aux jeunes Québécoises et Québécois les moyens de réaliser leurs projets et d'agir sur leur communauté. Avec cette subvention de 2 M$, le gouvernement continue à encourager l'audace, l'innovation et la vitalité des régions. Je suis très heureux de voir qu'ensemble, nous bâtissons un Québec où la jeunesse est au cœur du développement et du changement. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

« Le Secrétariat à la jeunesse a été le premier partenaire à croire en la force du financement participatif et à créer un programme de financement additionnel pour bonifier les sommes récoltées par les porteurs de projets. Six ans plus tard, les campagnes soutenues par le Fonds Mille et UN pour la jeunesse ont généré des retombées de plus de 20 M$, en plus d'aider à propulser plus de 285 projets touchant plus de 25 000 jeunes de 15 à 29 ans dans toute la province! Ce programme est un exemple parfait de la force du modèle de La Ruche : mobiliser la population et les institutions publiques pour donner vie à des idées porteuses, au plus grand bénéfice de nos communautés. Nous sommes donc extrêmement heureux de pouvoir continuer à développer le Québec de demain avec le renouvellement de ce fonds. »

Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche

Faits saillants

La Ruche Solution de Financement est un organisme sans but lucratif dont la mission est de favoriser l'émergence d'initiatives pour stimuler le rayonnement et la vitalité d'une région et, par l'entremise de sa plateforme de financement participatif et de ses partenaires, contribuer au déploiement de nouvelles initiatives au Québec.

Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse s'inscrit en complémentarité des programmes de financement du Secrétariat à la jeunesse et de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Il offre aux jeunes et aux communautés un levier financier supplémentaire pour la réalisation de projets novateurs répondant à des besoins ciblés.

Lorsque les objectifs de financement sont atteints, le gouvernement s'engage à verser 1 $ pour chaque dollar recueilli, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ce modèle de financement permet de renforcer la crédibilité des projets et d'inciter la participation financière des citoyennes, des citoyens et des entreprises privées.

