2,8 M$ pour le Réseau des agents de développement culturel numérique

MONTRÉAL, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la reconduite de la mesure portant sur le Réseau des agents de développement culturel numérique pour l'exercice financier 2024-2025, en plus de bonifier les subventions de 10 % pour chacun des organismes d'accueil d'une agente ou d'un agent de développement culturel numérique.

Cette prolongation de la mesure pour l'année financière 2024-2025, qui représente un appui de 2,8 M$, permettra d'accélérer la transformation numérique de l'ensemble des secteurs culturels à travers tout le Québec avec ces agentes et agents présents dans plus de 50 organismes clés.

Citation

« La somme annoncée aujourd'hui permettra de poursuivre les actions pour accélérer la transformation numérique de tous les secteurs culturels du Québec. Le Réseau des agents de développement numérique (ADN) forme une communauté de praticiens dynamique qui relève avec brio les défis immenses liés à la vitalité de notre culture dans la sphère numérique. Le travail de ces ADN contribue et contribuera à inscrire le Québec et sa culture dans l'univers numérique. C'est avec des initiatives comme celle du Réseau des ADN que le Québec construit l'infrastructure numérique de la culture de demain. Je tiens à le dire publiquement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le Réseau des agents de développement culturel numérique assure l'embauche d'une cinquantaine d'agentes et agents de développement culturel numérique dans plus de 50 organisations culturelles nationales, sectorielles et régionales de tout le Québec.

avril 2024, Compétence Culture deviendra un organisme d'accueil pour une nouvelle agente ou un nouvel agent de développement culturel numérique. De 2019 à 2023, le gouvernement du Québec a accordé 12,9 M$ par l'intermédiaire de cette mesure.

De 2019 à 2022, ce sont plus de 225 initiatives numériques qui ont été portées par les agentes et agents ou encore rendues possibles grâce elles et eux, dont des portraits de marchés, des stratégies numériques, des boîtes à outils et des formations.

