2 281 raisons d'être fier des gens d'ici

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Il y a de quoi être collectivement fier des entrepreneurs, des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, et des étudiants qui ont inscrit 2 281 initiatives entrepreneuriales à la 27e édition du Défi OSEntreprendre partout au Québec. Alors que l'esprit d'entreprendre est plus essentiel que jamais, ces dizaines de milliers de personnes ont misé sur cet état d'esprit en percevant un besoin, imaginant une solution et agissant pour la concrétiser.

« Ensemble, ces gens transforment le Québec, de projet en projet : leurs initiatives entrepreneuriales contribuent à la motivation des élèves, à la vie étudiante des établissements d'enseignement et à la vitalité économique dans des domaines aussi diversifiés que la production, l'innovation ou les services », souligne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Ce grand mouvement québécois témoigne de la mobilisation des acteurs clés des écosystèmes pédagogiques, académiques et entrepreneuriaux, en plus de l'engagement indéfectible des 300 responsables locaux et régionaux, des partenaires - dont le gouvernement du Québec et des alliés stratégiques.

Les prochaines étapes

Le processus de sélection par jury débutera dans les prochains jours à l'échelon local pour se poursuivre au régional en avril et au national en mai. La 27e édition culminera le 11 juin 2025 au Palais Montcalm à Québec lors du Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, sous la présidence d'honneur de Rachelle Séguin et d'Andrea Gomez d'Omy Laboratoires. Cet événement énergisant, animé par Anaïs Favron, sera l'occasion de dévoiler les lauréats nationaux et de rencontrer des humains inspirants de partout au Québec.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le développement de l'esprit d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de personnes annuellement : des élèves, appuyés par leurs intervenants scolaires, des étudiants ainsi que des entrepreneurs. Cette initiative d'envergure est soutenue par des acteurs engagés : le gouvernement du Québec, Desjardins, Québecor, Vidéotron Affaires, Les Éditions CEC, Spektrum, l'Ordre des CPA du Québec, la Caisse d'économie solidaire, la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité, Hydro-Québec, une dizaine de partenaires Bronze et un large réseau d'alliés stratégiques.

SOURCE OSEntreprendre

Source : Daphné Asselin • [email protected] • 418 644-4255, poste 2173