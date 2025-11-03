2 188 545 $ - Le lot progressif de la main crève-cœur remporté au Casino de Montréal

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les personnes réunies dans les salons de poker de Loto-Québec avaient de quoi se réjouir le 31 octobre, puisque le gros lot progressif de la main crève-cœur, qui s'élevait à 2 188 545 $ a été remporté au Casino de Montréal et partagé dans les six établissements de Loto-Québec.

Main crève-cœur remportée au Casino de Montréal (Groupe CNW/Loto-Québec)

Pour remporter le lot de la main crève-cœur (Bad Beat jackpot) au poker, un joueur doit perdre la partie avec un carré de 10 ou une main de valeur plus élevée. Ce lot progressif interétablissement récompense le joueur malchanceux, mais aussi les joueurs à sa table ainsi que tous les autres joueurs dans les salons de poker de Loto-Québec. C'est exactement ce qui s'est passé le soir de l'Halloween au Casino de Montréal.

Un perdant qui remporte gros

Le perdant de la main, qui avait pourtant une suite en pique, a obtenu un lot de 875 418 $, tandis que le gagnant de la main, qui avait une suite en pique de plus forte valeur, a reçu 437 709 $. Les 5 autres joueurs assis à cette table ont tous remporté un peu plus de 87 000 $. Les joueurs présents dans les salons de poker de Loto-Québec ont aussi eu une part du lot progressif!

