QUÉBEC, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la soirée de remise des prix Régis Laurin qui s'est déroulée au Double Tree Hôtel Hilton à Québec devant plus de 150 représentants du milieu social et communautaire, l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) et le Fonds immobilier de solidarité FTQ ont annoncé avoir complété la construction ou la rénovation de 2 040 logements communautaires et abordables grâce au Fonds d'acquisition québécois (FAQ).

Créé en 2009, le FAQ offres aux organismes en habitation (OBNL, coopératives, Office municipal d'habitation) des prêts temporaires leur permettant d'acquérir des actifs immobiliers destinés à l'habitation communautaire avant l'engagement de la Société d'habitation du Québec (SHQ) dans le cadre de ses programmes comme Accès Logis Québec ou avant l'obtention du financement long terme des bailleurs de fonds comme la SCHL ou toutes autres institutions financières.

« Trouver un terrain ou un immeuble demeure un défi pour les groupes qui développent des habitations communautaires et c'est pourquoi le FAQ continu d'être tout autant percutant 13 ans plus tard. Il permet aux acteurs sociaux de saisir des opportunités d'achat dans l'intervalle où de l'obtention du financement des partenaires financiers à long terme. Il constitue un réel levier de développement socioéconomique et permet à des ménages à revenu modeste ou en situation de vulnérabilité de se loger convenablement. Avec les groupes de ressources techniques, les OBNL, les gouvernements, les villes et les municipalités, nous contribuons à bâtir des milieux de vie plus solidaires, de meilleure qualité et plus sécuritaires, ce qui est pour nous, très valorisant, » souligne Éric Cimon, directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec.

« Il nous revient, comme partenaire financier, de trouver des solutions innovantes pour répondre aux besoins de logements de toutes les clientèles. Le FAQ permet de construire ou de rénover des projets variés à la grandeur du Québec. Nous avons consacré jusqu'ici, 29 millions $ sur des investissements totalisant 200 millions $ dédiés à des projets de logements sociaux. Des projets qui permettent à chacun de trouver sa place et un toit de qualité, en plus de générer des rendements positifs aux actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ, » a soutenu Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Par exemples, le Fonds d'acquisition québécois a permis à deux projets d'être réalisés :

HAPOPEX à Lachine a été développé par le Groupe CDH. La rénovation de deux immeubles a débuté au printemps 2021 et permet aujourd'hui de loger 28 ménages. Entre autres, des appartements d'une et deux chambres à coucher ont été transformés en logements de trois chambres à coucher afin de desservir les besoins de plus grandes familles. Le projet a été réalisé dans le cadre du programme Accèslogis Montréal de la Ville de Montréal à un coût global de 9,2 millions $.

Domaine du Couvent à Vallée-Jonction a été géré par le GRT Nouvel Habitat de Lévis. La résidence pour aînés sera complétée en 2023 et permettra à 20 personnes à revenu modeste d'habiter un lieu sécuritaire et de qualité.

Bilan du FAQ depuis sa création

29,1 millions $ investis par le Fonds immobilier de solidarité FTQ, au 30 juin 2022.

Plus de 70,4 millions $ de financement réalisé depuis sa création.

413,1 millions $ en investissements générés à travers les projets réalisés.

2 040 logements communautaires réalisés à travers tout le Québec.

69 immeubles d'habitation communautaire acquis et rénovés.

Rappelons que les prix Régis Laurin visent à honorer des personnes ayant contribué de manière exceptionnelle à la cause du logement communautaire.

À propos de l'AGRTQ

L'AGRTQ représente un réseau d'entreprises d'économie sociale de 25 Groupes de ressources techniques (GRT) partout au Québec, voué à la promotion et au développement de l'habitation communautaire pour répondre aux besoins des ménages à faible et moyen revenu.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

