Annonce d'une lauréate nationale et de 11 lauréats régionaux

15 000 $ sont remis à la lauréate nationale; 7 500 $ sont accordés à chaque lauréat régional

Toutes les œuvres sélectionnées seront présentées à la galerie Justina M. Barnicke du Musée d'art de l'Université de Toronto, du 26 octobre au 19 novembre

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui le nom des lauréats du 20e concours 1res Œuvres! de BMO, qui célèbre les réalisations remarquables en arts visuels parmi les étudiants de premier cycle de partout au Canada. Sélectionné parmi un nombre record de 345 candidatures, chacun des 11 lauréats régionaux recevra un prix en espèces de 7 500 $, tandis que la lauréate nationale se verra attribuer la somme de 15 000 $.

Lauréate nationale Transient Shine de Shizuka Yoshimura, École d’art visuel du Yukon (Groupe CNW/BMO Groupe Financier)

« 1res Œuvres! de BMO est un prix très convoité et je suis honorée d'être la toute première lauréate nationale du Yukon. Ce prix m'a encouragé à aller de l'avant et à créer davantage, a déclaré Shizuka Yoshimura, lauréate nationale du concours 1res Œuvres! de BMO. En tant qu'immigrante, ce prix est comme une reconnaissance de mon acceptation dans la société canadienne. Transient Shine est une œuvre d'art spéciale pour moi, car elle représente un lien avec ma ville natale et mes souvenirs d'enfance de la neige tombant du ciel gris de Nagaoka. »

Le concours annuel invite les doyens et les instructeurs de 110 programmes artistiques de premier cycle de partout au Canada à proposer trois finissants de chacune de leurs spécialités en arts visuels pour soumettre une œuvre récente. Un jury respecté a sélectionné les œuvres gagnantes de cette année parmi un nombre record de 345 propositions. Les directives du concours autorisent l'utilisation de supports temporels tels que la vidéo, les films, l'audio et l'informatique, en plus des supports traditionnels : dessin, gravure, photographie, peinture, sculpture, verre, céramique, textiles, techniques mixtes et installations.

Après avoir organisé pendant deux ans un événement virtuel, 1res Œuvres! de BMO passera à une exposition en personne, complétée par du matériel en ligne. L'exposition aura lieu à la galerie Justina M. Barnicke du Musée d'art de l'Université de Toronto (en anglais). L'exposition présentera les 12 œuvres gagnantes du 26 octobre au 19 novembre 2022.

« Alors que nous marquons la 20e année des 1res Œuvres! de BMO, je suis inspiré par le groupe talentueux d'artistes choisis par notre estimé comité de sélection, a déclaré Cameron Fowler, chef de la stratégie et des opérations, BMO Groupe financier. BMO est fier de soutenir la prochaine génération d'artistes canadiens par le biais de cet événement de premier ordre, en reconnaissant les progrès qu'ils font pour développer leur portefolio et leur carrière artistique. »

« Cette année, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau tout le monde dans une galerie pour voir ces œuvres d'art extraordinaires, a poursuivi Dawn Cain, conservatrice, Collection d'œuvres d'art de BMO. Depuis la première exposition en 2003, le concours 1res Œuvres! de BMO a été une vitrine pour les projets uniques d'étudiants de premier cycle exceptionnels de tout le Canada. Le niveau de talent que ce concours attire implique des décisions difficiles pour nos juges. »

La raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, comprend le soutien aux arts et l'épanouissement des jeunes artistes au Canada. En tant que lauréats du concours 1res Œuvres de BMO, ces jeunes talents bénéficient d'un accès exclusif à la communauté artistique, ce qui leur permet de faire connaître leur travail et d'obtenir une reconnaissance bien méritée.

Liste complète des lauréats du concours 1res Œuvres! de BMO de 2022 :

Lauréate nationale

Shizuka Yoshimura , Transient Shine, École d'art visuel du Yukon ( Yukon )

Lauréats régionaux

Kaela Murphy , my hair , Université de Lethbridge ( Alberta )

, , Université de ( ) Ali Cayetano , cope , Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique)

, , Université de la Colombie-Britannique (Colombie-Britannique) Solange Roy , You Want a Piece of Me? , Université du Manitoba , ( Manitoba )

, , Université du , ( ) Oakley Rain Wysote Gray, Nmis (Sister) , Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick)

, Collège d'artisanat et de design du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick) Georgia Dawkin , PROFESSIONAL WOMAN: COMING SOON , Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- Labrador )

, , Université Memorial de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et- ) Ivan Flores , Mother Giant , Université NSCAD (Nouvelle-Écosse)

, , Université NSCAD (Nouvelle-Écosse) Collin Tatton , MLAGEJUO'Q , Université de Toronto ( Ontario )

, , Université de ( ) Chris Bailey , Fisherman's Repose , Collège Holland (Île-du-Prince-Édouard)

, , Collège (Île-du-Prince-Édouard) Avery Mikolic-O'Rourke , Center-Point Cycle (45.4704492, -73.6044496) , Université Concordia (Québec)

, , Université Concordia (Québec) Aurora Wolfe , Interruption I, Interruption II , Université de la Saskatchewan ( Saskatchewan )

, , Université de la ( ) Sabrina Jin , Kink, École d'art visuel du Yukon ( Yukon )

Comité de sélection de 2022 :

Emily Falencki , artiste et éducatrice

, artiste et éducatrice Sequoia Miller, conservateur en chef, Gardiner Museum of Ceramic Art

Michelle Jacques , chef des expositions et des collections et conservatrice en chef, Remai Modern

, chef des expositions et des collections et conservatrice en chef, Remai Modern Anne-Marie St-Jean Aubre , conservatrice de l'art contemporain, Musée d'art de Joliette

Pour voir les œuvres lauréates, rendez-vous à l'adresse suivante: 1resoeuvres.bmo.com.

