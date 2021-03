1er salon de l'emploi virtuel de l'Abitibi-Témiscamingue

ROUYN-NORANDA, QC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui même que débutent les inscriptions pour le tout premier Salon virtuel de l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue organisé par les Carrefours jeunesse-emploi de la région (CJEAT). Cet événement d'envergure aura lieu le 17 mars prochain.

De cause à effet

Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, malgré la pandémie, le taux de chômage était dans les plus bas au pays au cours des derniers mois. Les employeurs recherchent continuellement des candidats qualifiés. D'ailleurs, de plus en plus de travailleurs font le grand saut pour bâtir leurs rêves en Abitibi-Témiscamingue. Cette terre d'opportunités, où la ville n'est jamais bien loin de la nature, séduit de plus en plus de jeunes (et moins jeunes) travailleurs des grands centres.

La possibilité de rencontrer 40 employeurs potentiels et d'échanger avec eux : Voilà l'occasion rendue possible grâce au Salon de l'emploi de l'Abitibi-Témiscamingue. Par ici les gens en quête de changements. Pour s'inscrire : https://salonat.easyvirtualfair.com/

Une opportunité en or

Dès aujourd'hui, 1er mars, et jusqu'au 17 mars prochain, les candidats intéressés par cette opportunité doivent s'inscrire sur la plateforme du salon. Cette inscription permettra d'avoir accès à la plateforme le jour de l'événement le 17 mars 2021. Lors de cette journée, entre 11 h et 19 h, les candidats pourront rencontrer directement les employeurs par clavardage ou par vidéoconférence. Ce sera la chance pour eux de faire valoir leur formation que ce soit au niveau DEP, collégial ou universitaire. Les candidats ayant une grande expérience de travail pourront également faire valoir leur candidature. Mais ce n'est pas tout! Le salon permettra également à notre équipe d'agents de rencontrer les candidats souhaitant venir s'installer chez nous.

« Nous sommes déjà là pour offrir du soutien à la recherche d'emploi, mais également pour proposer des séjours exploratoires qui permettent de découvrir la région. Nous offrons un accompagnement aux familles dans leurs démarches d'installation et une fois qu'elles sont arrivées en Abitibi-Témiscamingue, nous sommes là pour les accueillir et les soutenir dans leur intégration » mentionne Peggie Lapointe, agente de concertation régionale. Elle enchaîne en soulignant que « les Carrefours jeunesse-emploi de la région possèdent l'expérience et l'expertise pour bien soutenir les candidats qui veulent faire le saut. Le suivi personnalisé offert saura rassurer les candidats et facilitera leur transition. De plus, le tout est entièrement gratuit, pourquoi s'en priver? »

Anne-Sophie Delommez témoigne de l'accompagnement qu'elle a reçu des Carrefours jeunesse-emploi. « C'était un gros changement de venir s'établir ici. Nous avions plusieurs questions et préoccupations. L'agente qui nous accompagnait a su répondre à celles-ci et bien plus. Elle était là à chacune des étapes de notre démarche et elle a su faire la différence en nous soutenant de façon personnalisée. »

Le salon est complètement gratuit, mais exclusivement réservé aux personnes étant légalement autorisées à travailler au Québec (citoyens canadiens, résidents permanents, détenteurs d'un permis de travail valide ou en cours d'obtention).

Les Carrefours jeunesse-emploi

C'est le regroupement innovateur des cinq Carrefours jeunesse-emploi de l'Abitibi-Témiscamingue (CJEAT) qui a permis la création du projet Attraction en 2018. Ce projet, combiné aux efforts de Place aux jeunes en région, a permis de développer davantage l'offre de services en attraction de main-d'œuvre pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sont actuellement 10 agents qui travaillent sans relâche à offrir des services d'accompagnement gratuits aux candidats intéressés à venir bâtir leurs rêves en Abitibi-Témiscamingue. Ils se font tous un plaisir de partager leurs coups de cœur, leurs activités et leurs petits secrets de Témiscabitibiens. Ça, ça ne se trouve pas sur Google !

Les projets d'attraction de main-d'œuvre (Attraction et Place aux jeunes) des Carrefours jeunesse-emploi de l'Abitibi-Témiscamingue sont rendus possibles grâce au soutien financier du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, du Secrétariat à la jeunesse, de Place aux jeunes en région ainsi que du Mouvement Desjardins.

Pour télécharger les visuels de l'événement : https://www.dropbox.com/sh/1o5kidnsicz3pmf/AAAYaee3p3Ka-0KXmUEdUQqTa?dl=0

SOURCE L'Événement Carrières

Renseignements: Peggie Lapointe, Agente de concertation régionale Carrefour de Rouyn-Noranda 819-762-0715, poste 229, [email protected]

Liens connexes

http://www.ecarrieres.com