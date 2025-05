1er juillet : un engagement tout au long de l'année pour soutenir les ménages à la recherche d'un logement

QUÉBEC, le 6 mai 2025 /CNW/ - Prenant la parole au congrès du Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ), la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, a souligné aujourd'hui les efforts conjoints du gouvernement du Québec - via la Société d'habitation du Québec (SHQ) -, des offices d'habitation, des organismes communautaires et du réseau de la santé et des services sociaux pour soutenir les ménages à la recherche d'un logement, tout au long de l'année et particulièrement à l'approche du 1er juillet.

Devant des représentants de tous les offices d'habitation du Québec, la ministre a confirmé que ce réseau d'entraide est à pied d'œuvre pour s'assurer que les Québécois faisant appel aux services disponibles recevront le soutien nécessaire.

La ministre Duranceau a énoncé les mesures gouvernementales qui viendront en aide aux ménages à la recherche d'un logement. Elle était accompagnée du président-directeur général de la SHQ, M. Jean Martel, qui a aussi pris la parole devant les congressistes, ainsi que du directeur général du ROHQ, M. Antonio Ciarciaglino.

Besoin d'aide? Contactez votre service d'aide à la recherche de logement local.

Ayant prouvé leur efficacité dans les dernières années, les services d'aide à la recherche de logement (SARL) sont la porte d'entrée pour accéder à du soutien pour se loger. En 2024, plus de 17 400 ménages québécois ont fait appel aux différents SARL, où des personnes ont pu orienter leurs demandes avec empathie et bienveillance. Une quarantaine de SARL sont en service au Québec.

Cette année, le gouvernement met à la disposition des municipalités et des offices d'habitation un budget de 3,9 M$ pour qu'ils puissent répondre aux besoins urgents des ménages sans logis, en particulier à l'approche du 1er juillet. Ce financement pourra contribuer à la mise en place de nouveaux SARL, à l'emploi de personnes spécialisées en accompagnement psychosocial, au remboursement de certains coûts relatifs à l'hébergement temporaire ou à l'entreposage ou au transport des biens.

Aide pour payer le loyer

Souhaitant aider les ménages à payer leur loyer, le gouvernement ajoute aussi 1 000 unités au Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ), qui pourront entre autres servir pour des besoins urgents, comme ceux parfois rencontrés lors de la période du 1er juillet. Cette mesure représente un investissement de 32,7 M$. Le PSLQ permet à des ménages à faible revenu qui y sont admissibles d'habiter dans des logements du marché privé tout en payant un loyer similaire à celui d'une habitation à loyer modique, soit un loyer correspondant à 25 % de leur revenu.

Pour bénéficier du programme, les locataires doivent en faire la demande à leur office d'habitation. D'ailleurs, depuis l'an dernier, les offices d'habitation peuvent accélérer l'attribution d'un logement subventionné aux ménages inscrits sur leur liste d'attente qui occupent un logement privé admissible au PSLQ.

Par ailleurs, le programme Allocation-logement se poursuit grâce à une somme annoncée l'an dernier de 200 M$. Ce programme offre une aide financière aux ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur loyer. S'ils y sont admissibles, ils peuvent s'inscrire auprès de Revenu Québec et recevoir jusqu'à 170 $ par mois.

Vous ne savez pas comment joindre votre SARL? La SHQ peut vous aider.

En plus de tenir à jour sur son site Web les coordonnées de chacun des SARL, la SHQ compte sur les services d'un centre des relations avec la clientèle (1 800 463-4315), qui sera ouvert 7 jours sur 7, du 16 juin au 6 juillet, hormis le 24 juin. Les citoyens et citoyennes à la recherche d'un logement et qui ne savent pas comment joindre le SARL de leur région sont invités à le contacter sans tarder. Tous les offices d'habitation auront également des services d'urgence pour répondre aux locataires dans le besoin.

De l'information diffusée sur plusieurs plateformes très bientôt

À compter du 12 mai, la SHQ lancera également le second volet d'une campagne d'information à la radio, sur le Web et dans les médias sociaux afin de faire connaître les différents services offerts aux ménages qui n'auraient toujours pas réussi à se trouver un logement.

Citations

« Avec la crise du logement qui touche beaucoup de monde, tout sera mis en place pour s'assurer que ceux qui cherchent un logement à l'approche du 1er juillet reçoivent de l'aide. La SHQ collabore avec les offices d'habitation, les municipalités et tout son réseau de partenaires : le succès de cette opération repose sur le travail d'équipe. J'invite toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement dans leur recherche de logement à communiquer rapidement avec le SARL de leur région ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ pour obtenir de l'aide. Nous ne ménagerons aucun effort pour que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Les ménages à la recherche d'un logement ne doivent pas hésiter à faire appel aux ressources en place pour les aider dans leurs démarches. C'est vrai à tout moment de l'année et en particulier à l'approche du 1er juillet. Je tiens à saluer le travail des offices d'habitation, des municipalités et des organismes communautaires qui joignent leurs efforts à ceux de nos équipes à la SHQ dans le but d'accompagner chaque ménage à la recherche d'un logement. »

Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Le ROHQ tient à reconnaître la capacité de son réseau qui a su déployer des services d'aide à la recherche de logement grâce à ces investissements financiers du gouvernement et le soutien de la SHQ. Les offices d'habitation du Québec travaillent déjà en étroite collaboration avec les municipalités, les organismes communautaires et les partenaires du réseau de la santé. Le réseau des OH sait s'adapter à l'évolution des besoins. Très souvent, l'accompagnement à la recherche de logement ne se limite pas à la dimension "habitation" : d'autres services peuvent être nécessaires pour bien aider la personne, et l'office a alors le rôle de bien la diriger vers ces autres services, toujours en fonction de son besoin. Le ROHQ salue le travail des employés des services d'aide à la recherche de logement et des partenaires impliqués. C'est un énorme travail de partenariat qui s'effectue aux quatre coins de la province. »

Antonio Ciarciaglino, directeur général du Regroupement des offices d'habitation du Québec

Les ménages à faible revenu qui souhaitent trouver un logement en prévision du 1 er juillet peuvent s'adresser en priorité :





juillet peuvent s'adresser en priorité : aux différents SARL des offices d'habitation;



au Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315), qui peut aussi les orienter vers les bonnes ressources.

La SHQ a regroupé sur la page Québec.ca/RechercheLogement plusieurs informations utiles à l'intention des citoyens à la recherche d'un logement.

1er juillet : un engagement tout au long de l'année pour soutenir les ménages à la recherche d'un logement

