1er déclenchement local d'une opération de chargement de neige - Les arrondissements d'Anjou, d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles et de Saint-Léonard déclenchent une opération de chargement de neige

MONTRÉAL, le 26 janv. 2020 /CNW Telbec/ - En vertu de la Politique de déneigement de la Ville de Montréal 2019-2020, et à la suite des dernières précipitations qui ont laissé près de 10 cm de neige dans le nord et l'est de Montréal, les arrondissements d'Anjou, d'Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord, de Rivière-des-Prairie-Pointes-aux-Trembles et de Saint-Léonard déclencheront une opération de chargement de neige à partir de ce soir et de demain dans des secteurs de leur territoire. Il se peut que d'autres arrondissements emboîtent le pas et déclenchent aussi un chargement local.

« Nous avons écouté les arrondissements et adapté la Politique de déneigement 2019-2020, afin de leur permettre de réaliser deux opérations de chargement de neige locales selon leurs besoins. Aujourd'hui, ce changement à notre politique trouve toute sa pertinence puisque la dernière bordée de neige n'a pas été de la même ampleur sur tout le territoire de la Ville de Montréal », a déclaré Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable des services aux citoyens.

La Ville invite les citoyens à surveiller la signalisation installée durant la journée. Rappelons que la signalisation pour le stationnement en vigueur dans les rues, lors des opérations de chargement de la neige, prévaut toujours sur la signalisation courante.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de consulter le site internet montreal.ca/deneigement. À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

