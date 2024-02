Au-delà de la résistance à la force de charge, les ponts furent évalués sur des critères rigoureux tels que la qualité de l'exécution, l'esthétique et l'originalité. Les équipes ont également dû présenter leur projet afin d'évaluer leur capacité à exprimer clairement leurs idées et à répondre aux questions des experts présents.

C'est le pont « Le 3e lien » réalisé par Louis-Charles Beaudoin, Ludovic Noël et Alexis Morneau, du Collègue Saint-Maurice de Saint-Hyacinthe, qui est reparti avec les grands honneurs et un prix de 1000 $. L'équipe a su combiner ingénierie, architecture, originalité et qualité de la présentation afin de convaincre les juges et d'accumuler un maximum de points.

Les ponts « Le Voyageur » et « La main » réalisés par des élèves du Collège Charles-Lemoyne ont respectivement remporté la 2e et 3e place du concours.

Le prix pour la charge la plus élevée est allé aux concepteurs du pont « Bridgmaxx » du Collège Jean-de-Brébeuf, qui a réussi à supporter une charge de 4 851 kg.

De plus, des mentions spéciales ont été attribuées afin de souligner l'ingéniosité des jeunes :

Mention architecture : « THE GOAT », Collège de Montréal

Mention ingénierie : « Le Voyageur », Collège Charles-Lemoyne

Mention originalité : « Le Crépuscule », École internationale de Montréal

Prix médias : « Le pont du lutin grognon », Collège de Montréal

Cette 19e édition de la compétition PontPop a permis aux élèves de stimuler leur passion pour la science et la technologie, tout en construisant un pont à la fois léger, esthétique et résistant. Ce concours s'inscrit dans la volonté de l'ÉTS de stimuler l'intérêt de la relève face aux STIM, soit les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, et à les encourager à réaliser leur plein potentiel. I Félicitations à tous les participants et participantes!

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

