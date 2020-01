1920-2020 : l'Ordre des ingénieurs du Québec publie une édition spéciale de la revue PLAN pour marquer son 100e anniversaire

Micheline Bouchard , ing., première femme présidente de l'Académie canadienne du génie;

Roland Charneux , ing., innovateur reconnu dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments;

Armand Couture , ing., un des pionniers du développement hydroélectrique québécois;

Michèle Thibodeau-DeGuire, ing., première femme présidente de l'École Polytechnique de Montréal;

Danielle W. Zaïkoff, ing., première femme présidente de l'Ordre.

À ces témoignages s'ajoutent celui de l'actuelle présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., de même qu'un message officiel de la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Julie Payette, ingénieure.

D'autres intervenants brossent un portrait de l'évolution de l'enseignement du génie. La revue propose aussi de faire connaissance avec la relève : étudiants en génie, nouveaux diplômés, professionnels formés à l'étranger et jeunes entrepreneurs qui façonnent le génie d'aujourd'hui et de demain.

« L'Ordre des ingénieurs du Québec et la profession ont démontré leur capacité à se transformer pour répondre aux attentes et aux besoins de la société, mentionne la présidente de l'Ordre dans son éditorial. Célébrons cette évolution et, ensemble, continuons à préparer l'avenir ! »

100 ans en chroniques et en images

Aussi au menu de ce numéro spécial :

des capsules sur les chefs-d'œuvre marquants du génie aux quatre coins du Québec;

des chroniques retraçant l'évolution des mécanismes d'encadrement de l'Ordre (Code de déontologie des ingénieurs, inspection professionnelle, surveillance de la pratique illégale du génie);

une grande quantité d'images d'archives qui illustrent l'évolution du génie québécois et les dates charnières de son histoire.

Publiée par l'Ordre des ingénieurs du Québec et seule revue destinée à l'ensemble des ingénieurs québécois, la revue PLAN paraît six fois par année et reflète la diversité de la profession. Pour en savoir plus, consultez les archives de cette publication.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec célèbre ses 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 65 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

