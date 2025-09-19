19 septembre 2025 : Journée nationale de l'éducation en santé respiratoire

QUÉBEC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique), touchent directement plus de 20% de la population du Québec. Ces maladies occasionnent un fardeau important pour les personnes atteintes et leurs proches, en plus d'être une cause importante de fréquentation des urgences. Et cela se comprend bien, il est essentiel de pouvoir bien respirer!

Une journée dédiée à l'éducation en santé respiratoire

Les sociétés savantes de partout au monde et bien entendu au Québec, sont unanimes à recommander aux personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique, un suivi clinique et éducatif personnalisé. Ce suivi est assuré par des professionnels de la santé spécialisés, nommés des éducateurs en santé respiratoire. Au Québec, ces éducateurs sont formés par le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire (RQESR) et ils travaillent dans toutes les régions.

Le 19 septembre prochain, les éducateurs en santé respiratoire seront réunis au Delta Centre des congrès de Trois-Rivières pour une journée unique de partage de connaissances et d'échanges professionnels, la Journée nationale de l'éducation en santé respiratoire, organisée par le RQESR, qui en est à sa cinquième édition.

« Cette journée de développement professionnel continu permet aux éducateurs en santé respiratoire de renforcer leurs compétences en matière d'expertise scientifique, de communication avec les patients et de collaboration interdisciplinaire. Ces compétences sont au cœur du travail des éducateurs et mènent à des résultats impressionnants pour les patients. », rapporte Sara-Edith Penney, la directrice générale du RQESR.

En effet, il est démontré que les interventions éducatives à visée d'autogestion permettent de diminuer le nombre de visite à l'urgence, les visites médicales non planifiées, en plus d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec l'asthme ou une MPOC.

Alignement avec la vision ministérielle en santé

Le travail des éducateurs en santé respiratoire s'aligne aussi avec la nouvelle Stratégie nationale de prévention en santé du ministère de la Santé et des services sociaux, particulièrement au niveau de la prévention secondaire et tertiaire. Ils sont aussi des messagers importants pour la prévention primaire, en faisant la promotion des saines habitudes de vie.

La Journée nationale de l'éducation en santé respiratoire (JNESR)

Il est important de souligner l'importance capitale de l'éducation en santé respiratoire et la JNESR constitue le modèle idéal : conférences scientifiques animées par des experts d'ici, opportunités de réseautage entre éducateurs, partage de bonnes pratiques. Les professionnels de la santé qui assistent à cette journée viennent faire le plein de nouveautés scientifiques et d'innovantes stratégies de communication, ce qui leur permet de retourner auprès de leurs patients avec encore plus d'outils dans leurs coffres.

À propos du RQESR

Le Réseau québécois en éducation sur la santé respiratoire (RQESR) est un organisme à but non lucratif, actif depuis 1994, qui développe des formations et des outils éducatifs pour le suivi des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la MPOC. Il est notamment responsable de la formation des éducateurs en asthme et en maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Le Réseau défend aussi l'accès aux services éducatifs et cliniques en santé respiratoire et vise à améliorer la gestion des maladies respiratoires au sein des 17 régions administratives du Québec. En septembre 2024, les 30 ans d'engagement dans la communauté du RQESR ont été soulignées dans une déclaration à l'Assemblée nationale du Québec.

