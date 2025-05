6 mai 2025 : Journée mondiale de l'asthme

QUÉBEC, le 6 mai 2025 /CNW/ - L'asthme touche plus de 260 millions de personnes dans le monde et est responsable de plus de 450 000 décès chaque année. La plupart de ces décès pourraient être évités. À l'occasion de la Journée mondiale de l'asthme le 6 mai 2025, l'Initiative mondiale en asthme (la GINA) a choisi le thème « Rendre les traitements inhalés accessibles à TOUS ». La GINA souligne la nécessité de garantir aux personnes asthmatiques l'accès aux médicaments inhalés qui sont essentiels tant pour contrôler la maladie sous-jacente que pour traiter les crises.

Le RQESR a développé un outil permettant de visualiser tous les médicaments inhalés disponibles en un seul coup d'oeil. (Groupe CNW/Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire)

En plus de l'accès à la médication inhalée, le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire (RQESR) rappelle que les personnes vivant avec l'asthme (ou toute autre maladie respiratoire chronique) devraient avoir facilement accès à des services éducatifs et cliniques pour les accompagner vers l'auto-gestion de leur maladie.

« Les services éducatifs et cliniques sont assurés par une équipe de professionnels de la santé spécialisés dans l'éducation en santé respiratoire, les éducateurs en santé respiratoire. Les éducateurs soutiennent les personnes dans l'apprentissage des connaissances et le développement des habiletés nécessaires à une auto-prise en charge optimale de leur maladie chronique. Les bénéfices de l'éducation en santé respiratoire à court, moyen et long termes sont incroyables! Ces services sont essentiels à la population. » exprime Sara-Edith Penney, directrice générale du RQESR.

Les bénéfices de l'éducation en santé respiratoire

Les retombées positives d'une offre de services éducatifs et cliniques en maladies respiratoires sont nombreuses : diminution des visites à l'urgence, diminution des hospitalisations et amélioration de la qualité de vie, pour ne nommer que celles-là. Le RQESR propose sur son site web une section dédiée aux personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique. Il s'agit d'un bon point de départ pour comprendre toute l'importance d'un suivi éducatif et clinique.

Journée mondiale de l'asthme

La Journée mondiale de l'asthme est un moment privilégié pour se rappeler que l'asthme touche un très grand nombre de personnes. Au Québec, on estime qu'environ 10% de la population (enfants et adultes) vit avec l'asthme. Heureusement, l'asthme peut et doit être maitrisé. Les éducateurs sont présents partout au Québec pour outiller les personnes touchées par cette maladie chronique à vivre une vie active et sans symptômes.

À propos du RQESR

Le Réseau québécois en éducation sur la santé respiratoire (RQESR) est un organisme à but non lucratif, actif depuis 1994, qui développe des formations et des outils éducatifs pour le suivi des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la MPOC. Il est notamment responsable de la formation des éducateurs en asthme et en maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Le Réseau défend aussi l'accès aux services éducatifs et cliniques en santé respiratoire et vise à améliorer la gestion des maladies respiratoires au sein des 17 régions administratives du Québec. En septembre 2024, les 30 ans d'engagement dans la communauté du RQESR ont été soulignées dans une déclaration à l'Assemblée nationale du Québec.

