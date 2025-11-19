19 novembre 2025 : Journée mondiale de la MPOC

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de la MPOC, le 19 novembre, le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire (RQESR) se rallie au mouvement mondial initié par le consensus mondial GOLD (pour Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) et attire l'attention sur l'importance d'un diagnostic précoce de la MPOC, avec pour thème.

La MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est une maladie évitable et traitable qui se caractérise par un essoufflement, une production chronique de mucosités et de la toux. Elle fait trois millions de victimes chaque année dans le monde, en particulier dans les pays à faibles ressources, et ce chiffre devrait augmenter en raison du vieillissement de la population et de l'exposition continue à des risques tels que la fumée de tabac et la pollution atmosphérique.

Bien que la MPOC soit une maladie courante, évitable et traitable, le sous-diagnostic, le diagnostic erroné et le diagnostic tardif conduisent à ce que les patients ne reçoivent aucun traitement, un traitement incorrect ou un traitement moins efficace. Des études menées à travers le monde suggèrent que jusqu'à 70 % des adultes atteints de MPOC ne sont pas diagnostiqués.

Un diagnostic précis et rapide de la MPOC, accompagné d'un suivi clinique et éducatif complet, améliore la qualité de vie des personnes atteintes et diminue le fardeau de la maladie pour les patients et le système de santé.

En plus de l'accès à la médication inhalée, le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire(RQESR) rappelle que les personnes vivant avec une MPOC (ou toute autre maladie respiratoire chronique) devraient avoir facilement accès à des services éducatifs et cliniques pour les accompagner vers l'auto-gestion de leur maladie.

« Un diagnostic précis et rapide de la MPOC accompagné d'un suivi clinique et éducatif complet, améliore la qualité de vie des personnes atteintes et diminue le fardeau de la maladie pour les patients et le système de santé. La MPOC est une maladie invisible, dans le sens où les personnes malades n'ont pas de signes distinctifs qui se remarquent et induisent l'empathie de leurs concitoyens. Mais leur souffrance est bien réelle et nous devons collectivement nous en préoccuper et offrir des services qui répondent à leurs besoins et leur redonne du pouvoir sur leur santé. » exprime Sara-Edith Penney, directrice générale du RQESR.

Les bénéfices de l'éducation en santé respiratoire

Les retombées positives d'une offre de services éducatifs et cliniques en maladies respiratoires sont nombreuses : diminution des visites à l'urgence, diminution des hospitalisations et amélioration de la qualité de vie, pour ne nommer que celles-là. Le RQESR propose sur son site web une section dédiée aux personnes vivant avec une maladie respiratoire chronique. Il s'agit d'un bon point de départ pour comprendre toute l'importance d'un suivi éducatif et clinique.

Journée mondiale de la MPOC

La Journée mondiale de la MPOC est un moment privilégié pour se rappeler que la MPOC touche un très grand nombre d'adultes. Au Québec, selon l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, on estime que 10% des adultes de plus de 35 ans ont un diagnostic de MPOC. Chez les 75 ans et plus, c'est une personne sur quatre qui est atteinte.

À propos du RQESR

Le Réseau québécois en éducation sur la santé respiratoire (RQESR) est un organisme à but non lucratif, actif depuis 1994, qui développe des formations et des outils éducatifs pour le suivi des maladies respiratoires chroniques comme l'asthme et la MPOC. Il est notamment responsable de la formation des éducateurs en asthme et en maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Le Réseau défend aussi l'accès aux services éducatifs et cliniques en santé respiratoire et vise à améliorer la gestion des maladies respiratoires au sein des 17 régions administratives du Québec. En septembre 2024, les 30 ans d'engagement dans la communauté du RQESR ont été soulignées dans une déclaration à l'Assemblée nationale du Québec.

SOURCE Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire

Contact : Sara-Edith Penney, Directrice générale, Réseau québécois en éducation sur la santé respiratoire, 418 650-9500, [email protected], www.rqesr.ca