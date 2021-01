Le tableau de suivi #JechoisisPME montre que seulement 47 % des PME sont complètement ouvertes

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW/ - Au Canada, 181 000 propriétaires de PME (1 sur 6) envisagent sérieusement de fermer définitivement leurs portes, ce qui pourrait menacer plus de 2,4 millions d'emplois (20 % des emplois du secteur privé). C'est ce qu'estime la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) dans une mise à jour de son analyse sur les fermetures d'entreprises publiée l'été dernier. Si on ajoute à cela les 58 000 entreprises qui sont devenues inactives en 2020, au total, une entreprise sur cinq risque de disparaître d'ici la fin de la pandémie.

« Il est encore possible que les plans des chefs de PME changent si les choses s'améliorent, mais c'est alarmant de voir qu'ils sont aujourd'hui plus nombreux à envisager de fermer pour de bon leur entreprise que lors de notre première évaluation réalisée l'été dernier. Nous n'allons clairement pas dans la bonne direction. Chaque semaine qui passe sans une amélioration du climat d'affaires pousse plus de chefs d'entreprise à prendre une décision définitive. Plus il y aura de fermetures d'entreprises, plus cela entraînera des pertes d'emplois, et plus la relance économique sera ardue », fait remarquer Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale à la FCEI.

Selon l'évolution de la situation au cours des prochains mois, il pourrait y avoir entre 71 000 et 222 000 entreprises risquant la fermeture (de 7 % à 21 % de toutes les entreprises), ce qui menacerait entre 962 000 et 2 951 000 emplois. Les entreprises qui œuvrent dans les secteurs de l'hébergement/la restauration (ex. : hôtels, traiteurs, restaurants) et des arts et loisirs (ex. : gymnases, salles de spectacles, arcades) sont celles qui risquent le plus de fermer définitivement. Dans ces deux secteurs, à peu près une entreprise sur trois envisage sérieusement de mettre la clé sous la porte. En tenant compte des entreprises qui n'étaient plus en activité en 2020, entre 12 % (1 sur 8) et 26 % (1 sur 4) des entreprises risquent de fermer durant la pandémie.



Entreprises risquant de

fermer définitivement Entreprises devenues inactives en 2020 58 000 Entreprises qui envisagent de fermer

définitivement (estimation FCEI) Minimum 71 000 Estimation moyenne 181 000 (1 sur 6) Maximum 222 000 Total Minimum 1 sur 8 Estimation moyenne 1 sur 5 Maximum 1 sur 4

Tableau de suivi de la santé des PME publié dans le cadre de la campagne #JechoisisPME

La dernière mise à jour du Tableau de suivi de la santé des PME publié par la FCEI montre à quel point la situation est devenue précaire pour les petites entreprises :

47 % des PME sont ouvertes complètement à l'heure actuelle (contre 62 % à la fin novembre)

36 % ont tous leurs employés (41 % à la fin novembre)

22 % enregistrent des ventes normales (29 % à la fin novembre)

Au Québec, seulement 44 % des entreprises sont complètement ouvertes, 33 % ont tous leurs employés et 25 % enregistrent des ventes normales.

« L'année 2021 ne commence pas bien pour les petites entreprises. Après tous les déboires financiers et le gros stress émotionnel d'une année 2020 exceptionnellement difficile, ce mois de janvier fait plutôt penser à un cinquième trimestre de 2020 qu'à une toute nouvelle année, commente François Vincent, vice-président Québec à la FCEI. Il est urgent pour les consommateurs d'appuyer les PME en les choisissant lors de leurs achats. Les gouvernements peuvent les aider à être moins dépendantes des aides gouvernementales en générant davantage de ventes, ce qui implique de leur donner les moyens de rouvrir leurs portes de façon sécuritaire à un nombre limité de clients. Les enjeux sont considérables : emplois, recettes fiscales, diversité de nos milieux de vie. On doit tout faire pour que l'année 2021 soit celle où on aura aidé les PME à rester en vie et à retrouver la prospérité. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter la note de recherche de la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

À propos de #JechoisisPME

La campagne #JechoisisPME encourage les consommateurs de tout le pays à soutenir les PME en achetant local. Elle fait aussi la promotion d'autres initiatives de soutien aux PME et vous fournit des affiches et des outils pratiques pour vous permettre de participer à la campagne. #JechoisisPME est commanditée par la Banque Scotia, Services aux commerçants Chase, eBay Canada, Intuit Canada et Interac Corp. Pour devenir un contributeur, contactez : [email protected].

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Julien Dubois, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]

Liens connexes

www.cfib.ca