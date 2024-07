18 M$ annoncés par les gouvernements du Canada et du Québec pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge

PETITE-VALLÉE, QC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien et Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, annoncent un investissement total de 18 M$ de dollars pour la reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge. Ce montant comprend une contribution de 5,5 M$ du gouvernement du Canada par l'entremise du programme Fonds du Canada pour les espaces culturels du Patrimoine canadien, et une aide de 13 M$ du gouvernement du Québec via le Programme Aide aux immobilisations.

Ce financement aidera l'organisme à rebâtir le Théâtre de la Vieille Forge, détruit par un incendie le 15 août 2017. Depuis cet incident, le Festival en chanson de Petite-Vallée se tient sous un chapiteau temporaire. La reconstruction permettra de moderniser les infrastructures et de répondre aux besoins des artistes, des spectateurs et de la communauté. Ce projet est essentiel pour consolider la desserte culturelle et maintenir une offre de services professionnels en Gaspésie.

Il convient de rappeler que Village en chanson organise le Festival en chanson de Petite-Vallée, l'un des festivals de chanson les plus importants au Québec, depuis 1983. Le festival attire environ 15 000 festivaliers chaque année, met en lumière des artistes émergents et dynamise l'économie locale.

« La reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge représente un engagement fort envers le dynamisme culturel de la région. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît l'apport du Village en chanson et de son festival comme essentiel à la vie culturelle de la région gaspésienne et, plus largement, de tout le Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est un honneur pour notre gouvernement que d'investir dans des infrastructures culturelles qui permettent à nos artistes d'aller à la rencontre du public sur l'ensemble du territoire canadien et québécois. Encore plus lorsqu'il s'agit de rebâtir un lieu reconnu pour ses rencontres artistiques extraordinaires depuis longtemps comme le Théâtre de la Vieille Forge. Ce théâtre est un endroit phare pour les Gaspésiens et les Gaspésiennes et pour tous ceux et celles qui désirent s'imprégner de la chanson québécoise au bord de mer. Je souhaite au Théâtre de la Vieille Forge une deuxième vie pleine de succès. Merci à son directeur et toute l'équipe pour leur travail soutenu! »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels - Canada.ca

Programme Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Sources : Delphine Mantha, Conseillère en communication, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 585-8068, [email protected]; Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819 994-9101, 1 866 569-6155, [email protected]