18 logements sociaux et abordables seront construits à Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE, QC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Eustache ont annoncé aujourd'hui la mise en chantier de 18 logements sociaux et abordables à Saint-Eustache. Les deux immeubles, qui seront érigés sur la rue Rochon, accueilleront des mineurs et de jeunes adultes en difficulté. Ce projet, sélectionné dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente un investissement total de 7,3 M$.

C'est le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, qui a procédé à cette annonce. Il était accompagné du maire de Saint-Eustache, M. Pierre Charron, ainsi que de Mme Marie-Claude Renaud, directrice de l'organisme Les Ressources communautaires ACJ+.

Le gouvernement du Canada accorde à ce projet près de 3,6 M$ dans le cadre de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Quant au gouvernement du Québec, il y verse près de 2,2 M$ par l'entremise du PHAQ. La Ville de Saint-Eustache y contribue pour sa part pour un montant de 878 718 $.

La maison Le Préfixe

La maison Le Préfixe possèdera 6 chambres pour jeunes en difficulté. Ces derniers pourront bénéficier de services personnalisés, notamment pour apprendre à mieux communiquer, gérer la colère et vivre en collectivité. Quant à leurs parents, ils pourront être mieux conscientisés aux différentes facettes de leur rôle.

Les Habitations Autour de Toit

Les Habitations Autour de Toit comporteront 12 studios qui accueilleront des jeunes et des adultes à risque d'itinérance, pour une période transitoire de 2 ans. La résidence offrira un service de soutien, d'intervention sociale ainsi que de réinsertion sociale.

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Voilà une excellente nouvelle pour la région des Laurentides. Cela démontre notre ferme volonté d'accroître la construction de logements abordables partout au Québec pour offrir davantage de logements. Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un logement qui répond à leurs besoins. Le Programme d'habitation abordable Québec démontre ici toute son utilité. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Je suis fier de la réalisation prochaine de ce projet dans ma circonscription. Je suis avant tout très heureux qu'il puisse permettre à des mineurs et à de jeunes adultes en difficulté d'habiter un logis accueillant et de profiter de services adaptés à leurs besoins. Je félicite les initiateurs du projet, Ressources communautaires ACJ+, d'avoir réussi à déployer sa vision porteuse d'avenir à travers ces nouvelles habitations. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La Ville de Saint-Eustache est heureuse de contribuer et d'accueillir ces projets porteurs et structurants pour la communauté eustachoise. Les personnes en situation précaire bénéficieront ainsi d'un soutien inestimable pour leur cheminement, et ce, dans un environnement sécuritaire et bienveillant. »

Pierre Charron, maire de Saint-Eustache

« Les projets des Habitations Autour de Toit et la maison Le Préfixe sont le résultat de plusieurs années de travail. Ceux-ci constituent un exemple de volonté, de détermination et de persévérance. Ils sont le reflet probant d'une communauté mobilisée autour d'enjeux sociaux importants. Un immense merci à tous ceux qui ont cru en nous, qui nous ont épaulés et soutenus afin de faire de ce rêve une réalité. »

Marie-Claude Renaud, directrice de l'organisme Les Ressources communautaires ACJ+

« L'équipe de Bâtir son quartier est très fière d'accompagner la réalisation de ce projet immobilier, fruit de la mobilisation et de la collaboration de ACJ+ et de tous ses partenaires. Ce travail en commun est essentiel pour soutenir activement des jeunes et des personnes vulnérables vers l'autonomie, et leur garantir ainsi un avenir meilleur, empreint de respect et de dignité. »

Edith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier

Faits saillants :

Certains ménages qui s'établiront dans ces logements auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Eustache

Ressources communautaires ACJ+ se donne pour mission d'offrir des services professionnels d'accompagnement, de soutien et d'écoute. Ces services répondent aux besoins individuels des usagers en tenant compte de la réalité propre à chacun d'eux.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]