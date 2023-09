18 786 travailleuses et travailleurs du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal sans salaire

MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) du SCFP est outré par le fait que 18 786 salarié(e)s du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal se retrouvent sans salaire cette semaine. Le CIUSSS n'a toujours pas indiqué la source du problème. Dans un contexte d'inflation fulgurante, beaucoup vivent de paie en paie et cette situation cause énormément de stress.

« Cette bévue affecte non seulement près de 19 000 personnes, mais aussi leur famille en cette période de rentrée scolaire. Des salarié(e)s appellent leur section locale en pleurant. On met en garde le gouvernement qui veut, avec son projet de loi 15, un système unique dans le réseau de la santé pour toute la province. Imaginez l'impact si c'était le cas », de dire Maxime Sainte-Marie, président du CPAS.

Les employé(e)s touché(e)s travaillent à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à l'Hôpital Santa Cabrini, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, dans quelques CHSLD et au CLSC de l'Est-de-Montréal.

« À ce moment-ci, le CIUSSS n'a pas encore donné d'explication à l'ensemble des travailleuses et travailleurs. Un peu de transparence ne serait pas de trop », de rappeler le président du CPAS.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815