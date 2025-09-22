QUÉBEC, le 22 sept. 2025 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, annonce le lancement de l'appel de candidatures de la 17e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain, qui se déroulera jusqu'au 21 novembre 2025.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain vise à inspirer les filles et les femmes à réaliser leurs aspirations personnelles, professionnelles, sociales ou politiques ainsi qu'à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait.

Le prix Égalité Thérèse-Casgrain se décline en trois catégories :

Hommage : Est admissible une femme qui s'est distinguée par ses actions tout au long de sa carrière.

: Est admissible une femme qui s'est distinguée par ses actions tout au long de sa carrière. Groupe de femmes : Est admissible un organisme à but non lucratif (OBNL) de la société civile, y compris le comité femmes d'une formation syndicale, dont la mission est directement liée à la condition féminine ou à l'égalité entre les femmes et les hommes.

: Est admissible un organisme à but non lucratif (OBNL) de la société civile, y compris le comité femmes d'une formation syndicale, dont la mission est directement liée à la condition féminine ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. Allié : Est admissible un homme, un organisme à but non lucratif, un organisme gouvernemental ou parapublic, une association syndicale, une entreprise privée, une municipalité régionale de comté (MRC), une municipalité ou un conseil de bande dont la mission n'est pas directement liée à la condition féminine.

Citation :

« L'appel de candidatures de la 17e édition du prix Égalité Thérèse-Casgrain est officiellement lancé. Depuis 2007, ce prix souligne l'engagement de celles et de ceux qui, par des gestes concrets et porteurs de sens, font progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. J'invite les partenaires et les organismes à soumettre une candidature, afin de mettre en lumière ces actions inspirantes qui contribuent à bâtir une société plus juste et égalitaire. »

Caroline Proulx, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le prix Égalité Thérèse- Casgrain contribue aux objectifs de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 .

contribue aux objectifs de la . Depuis 2007, ce prix est la principale distinction gouvernementale québécoise qui souligne les réalisations contribuant à l'avancement de l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'échelle nationale.

En 2015, pour marquer le 75e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, devenant ainsi le prix Égalité Thérèse- Casgrain .

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le concours et pour soumettre une candidature, veuillez consulter le site Web du Secrétariat à la condition féminine à l'adresse suivante : quebec.ca/prix-egalite-therese-casgrain

