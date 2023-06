TROIS-RIVIÈRE, QC , le 21 juin 2023 /CNW/ - L'UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant) et ses partenaires financiers sont fiers d'annoncer la construction de La Canopée, un immeuble qui comprendra 179 logements abordables pour la clientèle étudiante. Le projet est situé au 3766, boulevard Jean-XXIII, à moins de 10 minutes à pied du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). La livraison de La Canopée est prévue à l'été 2024, juste à temps pour la rentrée scolaire. Il s'agira du premier projet de logement étudiant aux loyers durablement abordables porté par l'UTILE à Trois-Rivières.

Ce projet est rendu possible grâce à l'apport financier de plusieurs partenaires dont le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et plusieurs autres partenaires dans le cadre de la mise en place du fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII) géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Il est aussi soutenu par le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ par l'entremise de leur entente ayant mené à la création du Fonds capital pour TOIT. La Ville de Trois-Rivières ainsi que l'Association générale des étudiant(e)s de l'Université du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR) sont aussi partenaires du projet.

Érigé à proximité du terminus d'autobus UQTR donnant accès à l'ensemble du réseau de transport collectif de la ville, cet immeuble sera situé à quelques pas seulement de tous les services essentiels. Des aires communes conviviales seront aménagées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, afin de favoriser les échanges et de servir de lieux de détente et d'études. On y retrouvera notamment des salles d'études, une buanderie, un stationnement pour vélos (favorisant la mobilité active) et un stationnement extérieur pour voitures.

L'aménagement d'espaces verts aux abords du bâtiment et du stationnement contribuera à rafraîchir l'air et à réduire les îlots de chaleur, dans le but d'améliorer le bien-être des locataires et de diminuer l'empreinte écologique du projet.

« Nous tenons à saluer l'engagement de nos partenaires des secteurs publics et privés qui nous permet d'aller de l'avant avec le projet de La Canopée. Avec près de 70 % de la population étudiante locale touchant un revenu annuel de 20 000 $ ou moins, incluant les prêts et les bourses ainsi que le salaire avant impôts, Trois-Rivières se classent parmi les villes universitaires où les personnes étudiantes sont les plus vulnérables. Pas étonnant dans ce contexte que près des deux tiers des ménages étudiants trifluviens louent des appartements de 2 chambres et plus pour partager les frais liés au logement. En créant un milieu de vie durable, de qualité et adapté aux besoins de la clientèle étudiante, l'UTILE souhaite bien sûr agir sur la précarité étudiante, mais aussi contribuer à revitaliser le parc locatif vieillissant de Trois-Rivières et permettre de libérer de grands logements pour les familles sur le marché. » - Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce au Fonds d'innovation pour le logement abordable et au Capital social d'investissement immobilier, 179 étudiants de Trois-Rivières pourront emménager dans des logements sécuritaires et confortables. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires pour créer plus de logements abordables, votre gouvernement continue d'obtenir des résultats significatifs pour les Canadiens. Ce n'est que l'une des nombreuses façons dont nos investissements dans le logement partout au pays continuent de faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La construction de la Canopée est une excellente nouvelle pour l'amélioration de la qualité de vie des étudiantes et étudiants de Trois-Rivières! L'accès à des logements abordables pendant les études est un atout pour un campus universitaire comme l'UQTR. Un bon logement bénéficie aux études en plus d'améliorer la vie sociale et scolaire de nos étudiants. En soutenant ce projet, notre gouvernement est fier d'apporter des solutions tangibles en termes d'habitation en améliorant l'accès à des logements abordables et de qualité pour la communauté étudiante, tout cela à proximité des pavillons universitaires. » - Francois-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Pour bonifier l'offre de logements à la hauteur des besoins, il faut que l'ensemble des acteurs qui peuvent jouer un rôle actif en habitation apportent leur solution et travaillent conjointement. Il faut sortir des modèles conventionnels et allier les forces vives pour répondre aux besoins de clientèles variées. C'est la beauté de ce projet, qui rallie trois paliers de gouvernement, le secteur privé, des fondations et le milieu associatif. Grâce à cette volonté commune des partenaires du projet La Canopée, des étudiants pourront poursuivre leur parcours scolaire à Trois-Rivières en ayant l'assurance d'être bien logés. Je souhaite ardemment que ce soit le premier d'une longue série de projets du même type, partout au Québec. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La qualité de nos établissements d'enseignement et le dynamisme socioéconomique de notre région attirent une clientèle nombreuse et variée chez nous. Nous sommes fiers de cette renommée! Il faut être en mesure de bien loger ces personnes qui ont choisi Trois-Rivières pour préparer leur carrière. Le projet La Canopée répond à un besoin important. Je suis fier de la participation financière importante de notre gouvernement et je félicite tous les partenaires qui y ont cru et permettront sa réalisation. » - Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« La construction de ce nouvel immeuble vient ainsi bonifier l'offre d'habitation au bénéfice du milieu universitaire à Trois-Rivières. Les étudiants auront accès à un espace de vie moderne et de qualité. Avec ses 180 nouveaux logements, ce projet d'investissement majeur contribuera de manière tangible à l'essor de notre ville et de notre université en répondant aux besoins de la population étudiante. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants et des partenaires impliqués pour leur contribution exceptionnelle à ce magnifique projet. » - M. Daniel Cournoyer, maire suppléant de Trois-Rivières

« Notre appui au projet de l'UTILE à Trois-Rivières s'inscrit dans notre objectif de répondre aux besoins des intervenants en immobilier social et abordable. Au fil des ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a appuyé la construction ou la rénovation de près de 8 000 logements abordables au Québec, un bilan dont nous sommes fiers et qui ne cessera de croître au cours des prochaines années. Nous profitons de l'occasion pour féliciter l'équipe de l'UTILE pour son modèle unique auquel nous avons cru dès le début. Ce nouveau projet offrira des logements abordables aux étudiants tout en permettant de libérer des logements pour les ménages de Trois-Rivières. » - Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Au nom d'Ivanhoé Cambridge et de l'ensemble des partenaires du fonds Capital Social d'Investissement Immobilier (CSII), je suis ravie de participer à l'annonce de ce premier projet financé par ce fonds qui regroupe des acteurs gouvernementaux, du secteur privé, institutionnels et philanthropiques autour de l'habitation communautaire au Québec. Ivanhoé Cambridge souhaite plus que jamais apporter des solutions aux enjeux d'abordabilité, en investissant notamment davantage dans le secteur résidentiel au Québec. Avec notre investissement dans La Canopée, nous sommes très heureux d'entrer dans le créneau des logements étudiants, une première pour nous au Québec, puisque nous savons que les besoins sont grands. Finalement, nous sommes fiers d'appuyer des joueurs locaux dynamiques comme l'UTILE qui fait un travail remarquable pour trouver des solutions innovantes afin de loger les étudiants du Québec. » - Élise Proulx, cheffe développement économique, Québec, Ivanhoé Cambridge

« Cette journée souligne le travail soutenu et la collaboration entre nos deux organisations dans la réalisation de ce projet et ce, depuis plusieurs années. La question du logement étudiant demeure une grande préoccupation pour notre association et notre participation incarne notre volonté de favoriser l'accessibilité à des logements abordables et de qualité pour la population étudiante. » - Jérémy Mignot, coordonnateur aux finances et au développement des services de

l'Association générale étudiante de l'Université du Québec à Trois-Rivières

Le projet en bref :

Terrain de 56 052 pi 2 et superficie totale de l'immeuble de 77 768 pi 2 , incluant 62 990 pi² d'espace locatif résidentiel

et superficie totale de l'immeuble de 77 768 pi , incluant 62 990 pi² d'espace locatif résidentiel Bâtiment de 6 étages comptant 179 appartements pour la clientèle étudiante

Inclusions : appartements semi-meublés

Espaces communautaires intérieurs et extérieurs comprenant des salles d'études, des coins détente et une buanderie

Stationnement pour vélos

Stationnement extérieur pour voitures (52 cases)

Aménagement d'espaces verts aux abords de l'immeuble et du stationnement

Situé au 3766, boulevard Jean XXIII, à moins de 10 minutes à pied du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

À proximité du terminus d'autobus UQTR donnant accès à l'ensemble du réseau de transport collectif de la ville

À distance à pied des commerces de proximité et d'espaces verts

Le fonds Capital social d'investissement immobilier (CSII)

Le fonds Capital social d'investissement immobilier (CSII) est un outil financier totalisant 151 millions de dollars grâce à l'apport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (30 M$), de la Société d'habitation du Québec (30 M$), du Fonds immobilier de solidarité FTQ (30 M$), d'Ivanhoé Cambridge (30 M$), de la Fondation Lucie et André Chagnon (20 M$), de Fondaction (5 M$), de la Fondation Mirella et Lino Saputo (5 M$) et de la Fondation J. Armand Bombardier (1 M$). Chaque projet nécessite une contribution du milieu. Ce fonds offre des prêts à des coopératives d'habitation, des organismes à but non lucratif et des offices d'habitation dans le but de financer quelque 1500 logements abordables au Québec. Il est géré par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ).

Le fonds Capital pour TOIT

Le fonds Capital pour TOIT regroupe les investissements de la Société d'habitation du Québec (175 M$) et du Fonds de solidarité FTQ (75 M$) et dessert les besoins sous forme de prêt des OBNL, des coopératives et des offices d'habitation dans la réalisation de leurs projets de logements abordables. Il est géré par le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

