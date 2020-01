170 bourses d'études d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 000 $ décernées par l'Association Horatio Alger du Canada

MONTRÉAL, le 30 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association Horatio Alger du Canada, un organisme à but non lucratif habité par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles, a révélé aujourd'hui les noms des 170 étudiants qui bénéficieront d'une bourse d'études postsecondaires.

Les gagnants incluent 10 récipiendaires de la Bourse nationale d'entrepreneuriat Horatio Alger d'une valeur de 10 000 $, lesquels ont démontré une volonté et une capacité d'être entrepreneur dans un domaine en particulier, ainsi que 160 Bourses canadiennes Horatio Alger d'une valeur de 5 000 $ chacune.

Prem Watsa, le président de l'Association Horatio Alger du Canada et membre de l'organisation depuis 2012, a félicité les récipiendaires de cette année.

« 2020 marque une étape importante pour l'Association. Avec ces 170 nouveaux boursiers Horatio Alger, nous aurons attribué des bourses d'études à plus d'un millier d'étudiants canadiens vaillants depuis le lancement du programme en 2012 », a déclaré M. Watsa. « Au nom des membres de l'Association Horatio Alger, je tiens à féliciter la promotion 2020 pour tout ce qu'elle a accompli et continuera d'accomplir dans sa quête d'une éducation supérieure. »

Les bourses Horatio Alger sont attribuées à des étudiants du secondaire dans le besoin et qui ont su surmonter l'adversité tout en démontrant une force de caractère, de bons résultats académiques, ainsi qu'un engagement à poursuivre des études postsecondaires et le désir de contribuer davantage à la société. Les fonds peuvent être utilisés pour financer des études universitaires.

En plus de ces 170 bourses, l'Association offrira 25 bourses d'études en formation professionnelle et technique, 45 bourses d'entrée Fairfax Financial Holdings et cinq bourses d'études sur les réalisations autochtones plus tard cette année.

Depuis 2012, plus de 6,28 millions de dollars ont été attribués en bourses d'études à 1 126 jeunes Canadiens méritants. Chaque année, l'Association accorde 1,2 million de dollars de bourses d'études à 245 étudiants.

L'Association a reçu des milliers de demandes d'un bout à l'autre du pays, chaque demande confirmant la nécessité de ces bourses d'études fondées sur les besoins suivants:

Le revenu familial annuel moyen des récipiendaires était de 29 575 $;

29 % ont subi des sévices physiques, mentaux ou sexuels;

26 % des boursiers ont été abandonnés par un parent ou un tuteur;

24 % étaient aux prises avec un problème de toxicomanie ou d'alcoolisme dans le ménage;

18 % étaient atteints d'invalidité ou de maladie grave;

11 % ont fait face au décès d'un parent ou d'un tuteur;

6 % ont vécu l'incarcération d'un parent ou d'un tuteur;

5% sont des pupilles de l'État ou en famille d'accueil;

4 % ont fait face à l'itinérance.

Malgré ces difficultés, le récipiendaire moyen maintient une moyenne pondérée cumulative exceptionnelle de 3.74.

Pour obtenir la liste complète des récipiendaires de la bourse d'études Horatio Alger du Canada, veuillez visiter le site : https://horatioalger.ca/fr/les-recipiendaires-des-bourses-detudes-2020/.

À propos de l'Association Horatio Alger du Canada

Filiale de la Horatio Alger Association of Distinguished Americans Inc., l'Association Horatio Alger du Canada est un organisme à but non lucratif dédié à la promotion de l'éducation. Elle est habitée par la conviction que le travail acharné, l'honnêteté et la détermination peuvent vaincre tous les obstacles. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de l'adversité et qui encouragent les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à l'enseignement supérieur. L'Association Horatio Alger du Canada attribue des bourses d'études chaque année à des jeunes méritants dans chaque province et territoire du Canada. Les membres de l'Association comprennent Alain Bouchard, Dominic D'Alessandro, Murray Edwards, Serge Godin, Wayne Gretzky, Jay S. Hennick, le très honorable David Johnston, Rebecca MacDonald, feu G. Wallace F. McCain, le très honorable Brian Mulroney, Jim Pattison, David E. Ritchie, Gerald W. Schwartz, Isadore Sharp, Prem Watsa et Rick Waugh. Pour plus d'information, visitez le www.horatioalger.ca. On peut rejoindre l'Association sur Twitter, Facebook et Instagram.

