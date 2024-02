17 mois de lock-out au port de Québec : les débardeurs se racontent

QUÉBEC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Pour souligner le 17e mois de lock-out des débardeurs du Port de Québec, le syndicat a préparé une refonte de son site web et lance une chronique afin de faire connaître certaines facettes de leur important conflit de travail.

Une première chronique, intitulée « Le cœur du conflit des débardeurs de Québec », sera publiée le 15 février à 12 h 05 sur le site web . (https://www.debardeursquebec.com)

« Le syndicat des débardeurs vous invite à suivre l'histoire de leur importante lutte ouvrière moderne, pour le droit à une véritable conciliation travail-famille, c'est-à-dire le droit à un horaire de travail décent », de dire Nina Laflamme, conseillère syndicale du SCFP-Québec. « C'est un conflit de travail très difficile, mais pas seulement. Certes, les débardeurs ont vécu de moments terribles, mais la solidarité est aussi inspirante. »

Les parties sont en pourparlers depuis le mois de juin 2022. Les discussions achoppent principalement sur l'horaire de travail. Les membres désirent protéger l'équilibre travail-vie personnelle.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total de 1715 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

