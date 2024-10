17 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées seront construits à Trois-Pistoles

TROIS-PISTOLES, QC, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Trois-Pistoles et l'organisme Le Domaine des Trois-Pistoles ont procédé aujourd'hui à la première pelletée de terre symbolique de la construction de la troisième phase d'un projet portant le nom de l'organisme. L'immeuble de 17 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées à Trois-Pistoles représente un investissement de 10,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Elle était accompagnée du maire de Trois-Pistoles, M. Philippe Guilbert, ainsi que des codirecteurs généraux du Domaine des Trois-Pistoles, Mme Denise Sénéchal et M. Harold Rioux.

Le gouvernement du Québec a contribué à la réalisation du projet en y accordant plus de 7,5 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. De ce montant, près de 3,4 M$ proviennent de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL-3). De son côté, la Ville de Trois-Pistoles accorde un rabais de taxes pour une durée de 35 ans.

Le Domaine des Trois-Pistoles - Phase III est une résidence qui favorisera le développement des personnes âgées en légère perte d'autonomie. Il complète les deux premières phases. Il offrira un milieu de vie sécuritaire, incluant des services de repas et d'entretien ménager et des loisirs. De plus, des logements seront réservés pour des personnes âgées à revenu modeste.

L'immeuble comptera quatorze logements d'une chambre à coucher, deux de deux chambres et un studio. La construction devrait durer au moins un an et il est prévu que les résidents puissent y habiter dès l'hiver 2025.

Citations :

« Je suis fière de souligner l'apport important de notre gouvernement à la création de cet immeuble de 17 logements sociaux et abordables qui encourage la sociabilité des personnes âgées. Ce nouvel immeuble, fruit d'un travail collectif et de nos efforts constants en habitation, améliorera grandement la qualité de vie des locataires. Nous continuerons de travailler afin que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je suis plus qu'heureuse d'être présente pour cette pelletée de terre aujourd'hui. Ce projet d'habitation poursuit la mission que nous nous sommes donnée : celle d'offrir un milieu de vie abordable et sécuritaire aux gens qui en ont le plus besoin. Je tiens à féliciter particulièrement tous les acteurs impliqués dans celui-ci. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« Nous pouvons enfin dire avec certitude que le projet de 3e phase du Domaine des Trois-Pistoles sera réalisé. La Ville de Trois-Pistoles a offert le maximum de soutien autant financier que technique et politique, mais c'est aussi grâce à la collaboration de tous ceux et celles qui ont travaillé sur ce projet que nous pourrons fièrement ajouter 17 nouveaux logements pour ainés à Trois-Pistoles. Je souhaite aussi remercier notre députée, Amélie Dionne, et son équipe pour leur précieux support dans ce dossier important. »

Philippe Guilbert, maire de Trois-Pistoles

« Nous sommes heureux et fiers de faire partie du beau projet Phase III pour l'ajout de 17 nouveaux logements qui permettront d'accueillir les ainés de la MRC des Basques. Le Domaine des Trois-Pistoles est un endroit agréable et sécuritaire où il fait bon vivre ! »

Denise Sénéchal et Harold Rioux, co-directeurs du Domaine des Trois-Pistoles

Fait saillant :

Sur les 17 ménages 13 pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle de plus de 223 000 $ est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Trois-Pistoles .

