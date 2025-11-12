SASKATOON, SK, le 12 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.

Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.

La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

À cette fin, le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour la classe moyenne au Canada. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 38,3 millions de dollars pour aider à construire 120 logements dans un ensemble de maisons en rangée superposées appelé Aurora Pointe.

Situés au 102, Henry Dayday Road dans le quartier Aspen Ridge de Saskatoon, ces nouveaux logements seront destinés aux familles et compteront deux ou trois chambres. L'ensemble résidentiel est aménagé par la National Affordable Housing Corporation (NAHC), un organisme sans but lucratif dont la mission est de construire des logements abordables en Saskatchewan.

L'annonce a été faite par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Desnethé--Missinippi--Churchill River, ainsi que par Tyler Mathies, directeur général de NAHC et Toni Klassen, directeur principal de l'Association canadienne pour la santé mentale- Saskatoon.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

« L'investissement historique du gouvernement fédéral dans le logement abordable, ici à Saskatoon et dans toute notre province, représente bien plus que la simple construction de maisons , il s'agit de bâtird l'espoir et de créer des opportunités. En collaboration avec nos partenaires, nous construisons des communautés où les familles peuvent vivre le confort et la sécurité dans des logements qu'elles peuvent se permettre. C'est cela, bâtir un Canada fort. » - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député fédéral de Desnethé--Missinippi--Churchill River

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien apporté par le gouvernement fédéral dans le cadre du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Grâce au soutien de la SCHL et à la participation de partenaires communautaires clés, comme l'Association canadienne pour la santé mentale - Saskatoon, des programmes de logement comme celui-ci nous permettent d'offrir les meilleurs logements abordables possible à Saskatoon. La qualité des logements, l'efficacité énergétique ainsi que le soutien et les services continus sont les pierres angulaires de notre modèle de logement. Ensemble, nous ne nous contentons pas d'ajouter des logements aux communautés de la Saskatchewan, nous améliorons également la qualité de vie des individus et des familles. » - Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation (NAHC)

« À l'Association canadienne pour la santé mentale de Saskatoon, nous savons qu'un logement sûr et stable constitue la base du bien-être mental et du rétablissement. Lorsque les personnes ont un endroit qu'elles peuvent appeler leur chez-soi, elles acquièrent la stabilité nécessaire pour se concentrer sur leur santé, tisser des liens et participer plus pleinement à la vie de leur communauté. Nous sommes profondément reconnaissants envers le gouvernement du Canada et à la National Affordable Housing Corporation pour leur leadership et leur collaboration qui ont rendu cela possible. Ensemble, nous contribuons à créer non seulement des logements, mais aussi de l'espoir, de la dignité et un sentiment d'appartenance. » - Toni Klassen, directrice générale, Association canadienne pour la santé mentale - Saskatoon

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En juin 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 24,9 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 63 500 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Les améliorations au PPCA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Ces améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir des fonds pour créer des logements pour étudiants sur les campus et hors campus, dans le but de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire. Ils pourront aussi demander des fonds pour accroître l'offre de logements pour personnes âgées autonomes.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le financement fourni pour Aurora Pointe est le suivant : 38,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements de la Stratégie nationale sur le logement.



