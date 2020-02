15e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! - Lancement de la période d'inscription

La Financière agricole est fière de célébrer le 15e anniversaire du concours et mettra en place certaines actions visant à le souligner tout au cours de cette édition.

Citations

« Depuis 15 ans, La Financière agricole souligne d'une façon toute particulière l'excellence de la relève agricole québécoise par la voie du concours Tournez-vous vers l'excellence! Il s'agit d'une initiative mettant en valeur de jeunes femmes et de jeunes hommes d'affaires qui font rayonner le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec par leur dynamisme et leur créativité. Je suis heureux de constater que les participants peuvent continuer, année après année, à inspirer les jeunes générations et à communiquer leur passion pour ce secteur d'activité. Le concours est un moyen de plus pour La Financière agricole de jouer son rôle de leader auprès de la relève, directement appelée à assurer la pérennité de notre agriculture. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La Financière agricole prête une attention particulière à la relève, et ce concours en est une démonstration. Depuis sa création en 2005, 376 candidats ont présenté leur candidature. Plus d'une quarantaine d'entre eux sont devenus lauréats et se sont partagé quelque 145 000 $ en bourses. Ce concours fait l'éloge de l'excellence, du leadership, du sens entrepreneurial et de l'innovation. Je suis très fier que notre organisation le reconduise chaque année pour souligner le fruit des efforts de jeunes passionnés d'agriculture. J'invite les jeunes entrepreneurs à participer en grand nombre. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« S'inscrire au concours Tournez-vous vers l'excellence! de La Financière agricole, c'est s'exposer, c'est accepter de recevoir un regard critique sur ses réalisations. Si vous n'avez peur ni du chemin parcouru ni de celui qui reste à venir, allez-y à fond! Vous sortirez gagnant de cette expérience, quoi qu'il advienne. »

M. François Biron, grand gagnant de l'édition 2019 du concours

Faits saillants

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $.

Deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.

Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 24 novembre prochain à Victoriaville , lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

