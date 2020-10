150 000 $ pour soutenir les artistes et écrivain(e)s de la Baie-James

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'Administration régionale Baie-James investissent également 75 000 $, pour un total de 150 000 $ réparti sur 3 ans (2020-2023). Cette somme assurera la mise en œuvre du programme de partenariat territorial pour la collectivité jamésienne et permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

Citations

« L'ARBJ est fière de contribuer à nouveau au déploiement de cette entente à la Baie-James. La région possède un potentiel inestimable d'artistes passionné(e)s et engagé(e)s qui gagneront à être mieux connu(e)s. Cette entente est un engagement de la région à soutenir le rayonnement des artistes et écrivain(e)s jamésien(ne)s. »

Mme Marie-Claude Brousseau, directrice générale de l'Administration régionale Baie-James.

« Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui ce renouvellement de l'entente territoriale en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James, dont l'engagement envers les arts et les lettres me réjouit. Cette mise en commun de nos ressources permettra de soutenir des projets d'artistes et d'écrivain(e)s jamésien(ne)s, au bénéfice de toute la population. »

Mme Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Appel à projets

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes et écrivain(e)s professionnel(le)s, dont l'adresse principale se situe sur le territoire de la Baie-James. Les projets doivent être déposés au Conseil au plus tard le 6 janvier 2021.

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial pour la collectivité jamésienne, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information) :

Ce programme, géré par le Conseil, a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivain(e)s, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Soutien aux artistes et écrivain(e)s

L'Administration régionale Baie-James offre un accompagnement aux différents promoteurs afin de les soutenir dans le dépôt de leur dossier auprès du Conseil. Pour plus d'informations, contactez madame Mélanie Leblanc, conseillère en développement social à [email protected] ou au 819 739-4111, poste 10235.

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Mélanie Leblanc, Conseillère en développement social, Administration régionale Baie-James, T 819 739-4111 # 10235, [email protected]; Suivez-nous sur Facebook ou Twitter; Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]

Liens connexes

http://www.calq.gouv.qc.ca