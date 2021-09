15 et 16 septembre 2021 : La Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec annoncent la 6e édition du Sommet canadien des données ouvertes

MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec, soutenus par la Communauté canadienne des données ouvertes (CCDO) et le gouvernement du Canada, sont ravis d'annoncer la 6e édition du Sommet canadien des données ouvertes, qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2021. Ce rendez-vous, qui se tiendra en mode virtuel, permet d'élargir la discussion sur les données ouvertes, de favoriser leurs réutilisations, de promouvoir les initiatives en gouvernement ouvert et permet de faire de notre communauté un modèle mondial d'une société véritablement ouverte. Des activités à caractère plus technique sont également prévues.

« On est très heureux d'accueillir dans le cadre du Sommet des conférenciers canadiens et internationaux afin d'échanger sur les meilleures pratiques en matière de données. La signature montréalaise sera bien présente pour cette édition avec des présentations sur nos expérimentations sur le partage et la gouvernance de données sous Montréal en Commun. On espère que les intéressés y participeront en grand nombre! » a déclaré François William Croteau, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable de la ville intelligente, et des technologies de l'information, de l'innovation et de l'enseignement supérieur.

Thématiques

Le Sommet canadien des données ouvertes est non seulement l'occasion d'échanger, de découvrir comment les données ouvertes peuvent contribuer à vos projets et de développer son réseau de contacts, c'est aussi l'occasion d'assister à des panels internationaux, de s'inspirer et d'apprendre des projets réalisés par les membres de la communauté. Afin de s'assurer que chacun reparte de ce sommet avec des solutions concrètes, deux grandes thématiques seront abordées en lien avec les préoccupations actuelles que sont la transition écologique, l'inclusion, l'innovation et le développement économique, ainsi que la démocratie et la participation citoyenne.

Gestion et gouvernance responsables des données

La publication de données ouvertes n'est qu'une étape dans le cycle de vie des données, et à bien des égards, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce thème de la conférence se concentre sur l'examen de la partie submergée de l'iceberg, c'est-à-dire sur les processus, les structures, les dynamiques, les cadres et les acteurs qui créent et publient des données ouvertes, tout en explorant les défis et les solutions en matière de gestion et de gouvernance responsables des données. Dans le cadre de ce thème, les personnes participantes vont analyser des questions délicates relatives à l'éthique des données, découvrir de nouvelles façons de partager les données dans la poursuite du bien commun et réfléchir à l'avenir de la transformation numérique dans nos sociétés.

Engagement et littératie numérique

Le principe d'ouverture par défaut des données a concrétisé les engagements des gouvernements à partager activement leurs données. Aujourd'hui, la communauté des données ouvertes appelle à aller plus loin en adoptant des approches innovatrices d'ouverture et de collaboration. Alors que la communauté réfléchit à la manière de prioriser la diffusion des données et accroître l'utilisabilité de celles-ci, le thème de l'engagement et de la littératie numérique devient essentiel. Un large éventail de sujets est envisagé: comprendre les besoins des utilisateurs de données ouvertes, favoriser la découverte des données, valoriser les données, s'engager avec les citoyens pour créer un avenir inclusif et informé par les données.

Des conférenciers internationaux participeront au Sommet, notamment de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO) du gouvernement du Royaume-Uni, du gouvernement de la France et de la Fondation Creative Commons.

Pour plus d'informations sur le Sommet, sur l'horaire ou les inscriptions, nous vous invitons à consulter le site web www.sommetcanadiendesdonneesouvertes.ca .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221, Renseignements : Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]