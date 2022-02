15 capsules vidéos pour informer davantage les consommateurs

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Garantie de construction résidentielle (GCR) est fière de lancer la diffusion de 15 capsules vidéos afin d'informer les consommateurs sur le plan de garantie obligatoire des habitations neuves et les protections qui s'appliquent. Elles traiteront également des responsabilités des acheteurs. D'une durée de 40 à 60 secondes, chaque capsule vise à répondre de façon vulgarisée à une question précise. Elles seront diffusées principalement sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de GCR au cours des 15 prochaines semaines.

GCR souhaite ainsi que les consommateurs qui s'apprêtent à acheter une habitation neuve ou qui songent à le faire soient adéquatement informés sur leurs droits et devoirs en la matière, d'autant plus qu'acquérir une propriété est souvent le plus grand investissement effectué au cours d'une vie. Grâce à ces capsules vidéos, GCR vise plus précisément à donner des réponses aux questions en lien avec le plan de garantie obligatoire qui reviennent le plus souvent. Pour GCR, il est clair que des consommateurs davantage informés sont des consommateurs mieux protégés.

Quinze capsules vidéos diffusées prochainement

Destinées aux consommateurs, les capsules portent notamment sur ce qu'est GCR et le plan de garantie obligatoire, les choses à savoir avant la livraison du bâtiment, les différentes protections, l'accréditation des entrepreneurs, les inspections menées en chantier par GCR ainsi que le déroulement d'un dossier de réclamation. Voici plus en détail les sujets des capsules :

Général - GCR

GCR, c'est quoi ?

Est-ce que la qualité de construction est davantage au rendez-vous ?

Quelles sont vos responsabilités en tant qu'acheteur ?

Quelles sont les erreurs que vous devez éviter ?

Jusqu'à la livraison du bâtiment

Conseils de base pour choisir son entrepreneur

L'inspection préréception, qu'est-ce que c'est ?

Il faut tout écrire !

Protections

Est-ce que votre acompte est protégé par GCR ?

Combien de temps dure la garantie ?

Est-ce que la garantie est transférable ?

Accréditation

Quelles sont les vérifications avant d'accréditer un entrepreneur ?

Inspections

Comment GCR inspecte les nouvelles habitations neuves ?

La correction d'une non-conformité est-elle obligatoire ?

Réclamations

À qui devez-vous demander d'intervenir en cas de problématique ?

Comment se passe le processus de réclamation ?

