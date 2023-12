14e jour de la grève générale illimitée - M. Legault, soyez cohérent et prouvez que l'éducation est une priorité!

MONTRÉAL, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Des milliers d'enseignantes et d'enseignants en grève pour la 14e journée se sont à nouveau donné rendez-vous dans le centre-ville de Montréal pour manifester leur colère face à l'attitude irresponsable du gouvernement et à la lenteur de la négociation nationale. Les marcheuses et marcheurs indignés se sont arrêtés devant le bureau du premier ministre François Legault pour exiger du chef de l'État québécois d'être enfin cohérent et de prouver que l'éducation est réellement une priorité en faisant en sorte de permettre aux tables de négociation d'arriver à une entente de principe qui répondra aux besoins des profs et de leurs élèves, et ce, avant les Fêtes.

« Les enseignantes et les enseignants sont insultés de l'attitude du gouvernement, tant aux tables de négociation que dans l'espace public », a déclaré Patrick Bydal, vice-président à la vie politique de la FAE. « Il y a quelques jours, le premier ministre Legault avait déclaré qu'il ferait tout en son pouvoir pour que les élèves du Québec retournent en classe; force est de constater que cela ne s'est pas produit. Si le chef d'État souhaite réellement faire cesser la grève générale illimitée des profs de l'école publique québécoise, il n'a qu'à enfin tenir parole et faire de l'éducation sa priorité en donnant aux enseignantes et aux enseignants du Québec les moyens d'effectuer leur travail. »

Bien que les discussions à la table de négociation aient été plus productives pendant la journée de lundi, la FAE demeure prudente et jugera l'arbre à ses fruits. Les pourparlers aux tables de négociation se poursuivent donc aujourd'hui à Québec. La FAE espère toujours parvenir à une entente de principe d'ici les Fêtes et compte sur le gouvernement pour y parvenir dans les prochains jours. À défaut de quoi, la FAE devra convoquer ses instances pour discuter de la suite des choses après les vacances des Fêtes.

