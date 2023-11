14e congrès de la Fédération des cégeps - NOURRIR L'ENVIE DES ÉTUDES SUPÉRIEURES

LÉVIS, QC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Près de 300 participantes et participants sont réunis au Centre des congrès de Lévis aujourd'hui et demain, les 1er et 2 novembre, dans le cadre du 14e congrès de la Fédération des cégeps, organisé cette année sous le thème Nourrir l'envie des études supérieures.

Le temps d'une soirée et d'une journée complète, des membres des équipes de direction et d'autres catégories de personnel des cégeps, des étudiantes et étudiants, des personnalités de marque ainsi que des partenaires socioéconomiques du réseau collégial discuteront et débattront des pistes à explorer pour arrimer l'enseignement collégial aux besoins actuels et futurs de la population étudiante du Québec en vue de favoriser un accès plus large aux études supérieures.

La parole aux étudiantes et aux étudiants

À l'occasion de ce congrès, les étudiantes et les étudiants auront une tribune de choix pour exprimer leurs besoins et aspirations à l'égard du réseau collégial public. À cet effet, M. Christian Bourque, vice-président exécutif de la firme Léger, présentera les résultats d'un sondage mené récemment auprès de plus de 5 000 jeunes de 15 à 24 ans. En fin statisticien, il tentera de répondre à la question Que veulent les 15 à 24 ans? à l'aide des réponses, parfois surprenantes, toujours intéressantes, fournies par la jeune génération. De même, M. Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur en statistiques au centre de recherche et transfert ÉCOBES affilié au Cégep de Jonquière, appuiera les témoignages de deux étudiantes et d'un étudiant de cégep sur leurs parcours et expériences à l'aide des résultats de plusieurs enquêtes sur la réussite réalisées auprès de leur génération.

Des conférences et un panel pour nourrir, stimuler et inspirer

En ouverture de congrès, Mme Catherine Ethier, chroniqueuse, animatrice et autrice qu'on peut régulièrement entendre sur les ondes d'ICI Première, donnera le coup d'envoi avec une prestation percutante qui ne manquera pas de faire rire et surtout réfléchir.

Par ailleurs, une plateforme sera offerte à trois experts reconnus dans leurs domaines respectifs afin qu'ils partagent leurs connaissances lors du panel intitulé Les nouvelles réalités : frein ou moteur pour nourrir l'envie des études supérieures. M. Paul-Antoine Jetté, fiscaliste, enseignant au Cégep régional de Lanaudière et coauteur du livre La Facture amoureuse viendra expliquer L'effet de l'inflation sur la persévérance scolaire. De son côté, M. Jean-Marc Petit, professeur d'économie et actuel délégué général de RenaSup, organisme officiel de l'enseignement catholique français responsable de l'enseignement supérieur en France, expliquera comment mieux arrimer le marché du travail avec les aspirations des jeunes. Quant à lui, M. Frédérick Bruneault, enseignant au Cégep André-Laurendeau et chercheur principal du Laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, captivera assurément l'auditoire en présentant notamment les enjeux éthiques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle lors du segment Quand l'IA s'invite dans nos vies.

Autre moment fort de l'événement, la présentation de M. Jean-Philippe Pleau, animateur et réalisateur de l'émission Réfléchir à voix haute à ICI Première et ancien collègue de l'anthropologue Serge Bouchard, promet d'être riche d'enseignement. En effet, avec Rêver d'être soudeur, et devenir sociologue, M. Pleau fera part de sa propre expérience d'étudiant de première génération en études supérieures. En conférence de clôture, Mme Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire à l'Université de Sherbrooke, apportera la touche finale à ce 14e congrès en posant la question Rebondir après une pandémie mondiale : retour à la normale?. Elle traitera entre autres sujets des déterminants sociaux et des enjeux liés à la santé mentale des jeunes, tout en proposant des pistes de solution collectives.

Remise du Prix Guy-Rocher de la Fédération des cégeps

Ce 14e congrès sera également l'occasion pour la Fédération des cégeps de procéder, pour la troisième fois, à la remise de son Prix Guy-Rocher. Créé lors du 50e anniversaire de la Fédération en 2019 avec l'assentiment du célèbre sociologue lui-même, ce prix souligne publiquement la contribution et les réalisations importantes de personnes dont les actions sont source d'admiration pour la communauté collégiale et qui promeuvent des valeurs que partagent le réseau collégial public et la Fédération des cégeps.

Enfin, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, fera une allocution en toute fin de congrès. La tenue de cet événement est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de Beneva et d'autres partenaires. Pour des informations plus complètes sur la programmation de ce 14e congrès, on peut consulter le site Web de la Fédération des cégeps.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Louis St-Jean, Conseiller en communication | relations de presse, 438 600-8335 ; cellulaire : 438 365-7787