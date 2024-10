14 nouveaux logements pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou des limitations fonctionnelles

SHERBROOKE, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le député de Richmond, M. André Bachand, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la présidente de la Commission de l'aménagement du territoire à la Ville de Sherbrooke Mme Geneviève La Roche, Mme Jessie Kendall, de l'OBNL Maison Marc-Antoine, Mme Roxanne Benjamin, directrice de l'hébergement à Monchénou et M. Luc Morin, président de Constructions Morin, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration de la toute première Maison Marc-Antoine, à Sherbrooke, soit moins de douze mois après le début des travaux. Ce projet à vocation sociale, dont l'idée originale émane de M. Morin comprend 14 logements et chambres dont 13 supervisés répondant aux besoins de personnes vivant avec une limitation fonctionnelle ou une déficience intellectuelle.

Situé à l'intersection du boulevard René-Lévesque et de la rue du Centre-Équestre, à proximité des transports collectifs, d'une piste cyclable et d'un boisé de conservation, l'immeuble de 3 étages a déjà accueilli ses premiers résidents.

Ce projet a été réalisé avec un budget de 3,6 M$. Il a été rendu possible notamment grâce à la participation financière de 1,4 M$ du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ dans le cadre de leur partenariat pour la création de 1 000 logements abordables au Québec d'ici 2025. La Ville de Sherbrooke est en voie d'allouer pour sa part 230 000 $ dans le cadre du programme d'aide à la construction de logements communautaires, tandis que Constructions Morin octroie plus de 350 000 $ pour le projet. Ce dernier a aussi permis de mobiliser des donateurs et des professionnels de la construction qui y prennent part bénévolement à ce projet dans un réel mouvement de solidarité.

L'inspiration derrière ce projet

La Maison Marc-Antoine et l'organisme du même nom ont été baptisés ainsi afin de rendre hommage à Marc-Antoine Morin, un jeune homme de 30 ans vivant depuis sa naissance avec une déficience intellectuelle. Cette situation l'oblige à vivre sous supervision pour combler ses besoins essentiels. Devant le manque important de milieux de vie et de services adaptés aux personnes ayant des conditions similaires, la famille de Marc-Antoine, aussi à la tête de l'entreprise Constructions Morin, a décidé d'épauler d'autres familles dans la même situation, trop souvent à risque d'épuisement face au manque de ressources. En plus d'agir à titre d'entrepreneur général, Constructions Morin a choisi de renoncer aux frais de gestion et à tout profit relié au projet.

La supervision et la gestion quotidiennes des unités d'hébergement au bénéfice des résidents sont assumées par l'entreprise d'économie sociale Monchénou, qui œuvre dans le domaine depuis maintenant 40 ans, ce qui permettra aux résidants de la Maison Marc-Antoine de bénéficier de services et d'un accompagnement adapté à leur situation et à leurs besoins.

Citations

« Quelle belle réalisation issue de notre partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Non seulement ce projet est noble et touchant, mais il s'est concrétisé vite et bien. La Maison Marc-Antoine ouvre ses portes à ses locataires qui y trouvent un milieu adapté à leurs besoins. C'est un projet qui témoigne de la capacité de chaque acteur du milieu de l'habitation d'apporter des solutions au manque de logements que nous voulons tous combler. Bravo à la communauté derrière ce projet et aux dirigeants de Constructions Morin, qui ont su mobiliser ces personnes. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La Maison Marc-Antoine illustre parfaitement comment des logements adaptés peuvent transformer la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou une limitation fonctionnelle. Ce projet permettra aux résidents de bénéficier d'un environnement stable et sécuritaire, favorisant leur autonomie. Grâce à une collaboration entre le gouvernement, le secteur privé et la communauté, nous parvenons à offrir des solutions qui améliorent réellement la qualité de vie de ces personnes et de leurs familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« En décembre 2023, nous étions réunis pour souligner les débuts des travaux d'un projet d'habitation qui est un modèle de collaboration au sein d'une communauté. Moins d'un an plus tard, le rêve est devenu réalité grâce à des citoyens engagés qui ont décidé de s'unir pour venir en aide à des personnes avec des besoins particuliers et leurs familles. Je salue l'engagement à la fois personnel et professionnel des dirigeants de Constructions Morin, ainsi que la pléiade de donateurs et de professionnels de la construction qui ont accepté de les épauler dans ce projet. Je suis également très fier de la participation de notre gouvernement, par l'entremise de notre entente fructueuse avec le Fonds de solidarité FTQ. C'est un bel ajout pour notre région. »

André Bachand, député de Richmond

« Des initiatives porteuses et collaboratives comme celle-ci offrent à la Ville de Sherbrooke un moyen de faire face aux énormes défis sociaux liés au logement. Non seulement le projet de la Maison Marc-Antoine vient répondre à des besoins criants en logements supervisés pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, mais il a également pu se construire dans de courts délais, tout en mobilisant un large éventail de partenaires. C'est sans contredit un projet modèle, inspirant, et nous tenons à saluer les efforts et le grand dévouement des instigateurs du projet. En tant que représentantes de la Ville de Sherbrooke, nous sommes fières et émues de voir ce milieu de vie d'exception se déployer aujourd'hui. »

Christelle Lefèvre, conseillère municipale du district Saint-Élie et Geneviève La Roche, conseillère municipale du district d'Ascot et présidente de la commission de l'aménagement du territoire



« Ce projet témoigne de notre engagement à participer à la construction de logements abordables pour tous les types de clientèles. Nous jouons ce rôle pertinent depuis plus de 30 ans d'ailleurs. Ce projet démontre qu'avec les dollars nécessaires et l'apport de plusieurs acteurs complémentaires, les projets se concrétisent. Je tiens à saluer le dynamisme de l'équipe de la Maison Marc-Antoine qui a réussi à créer tout un mouvement de mobilisation sous le signe de l'entraide et de la collaboration. Avec le gouvernement du Québec, nous sommes fermement en action pour livrer des logements rapidement, à prix abordable et pérenne. »

Marianne Duguay,

vice-présidente principale, logements sociaux, communautaires et abordables du Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial d'aider ceux qui vivent la même situation que mon fils. C'est une évidence pour moi que nous devons redonner aux autres. Nous sommes heureux d'avoir mobilisé nos équipes pour ce beau projet. »

Luc Morin,

président des Constructions Morin

« Aujourd'hui, nous sommes profondément reconnaissants de voir à quel point la communauté s'est rassemblée avec tant de générosité et de dévouement pour la réalisation de la Maison Marc-Antoine, un projet qui incarne la solidarité et le soutien envers les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et des déficiences intellectuelles. »

Jessie Kendall,

présidente de la Maison Marc-Antoine

« Grâce à l'ouverture de la Maison Marc-Antoine, nous sommes fiers et heureux d'accueillir nos nouveaux résidents dans la grande famille de Monchénou. Nous sommes habités d'une grande reconnaissance pour la contribution des nombreux partenaires à ce projet novateur qui nous permet désormais d'offrir un milieu de vie à 48 personnes dans 6 maisons »

Roxanne Benjamin,

directrice à l'hébergement, Les Résidences Monchénou

Le projet en bref :

Immeuble de 3 étages comptant un total de 14 logements dont 1 sera attribuée à des intervenants.

Structure de bois préfabriquée et finition extérieure en pierres et briques.

Standards en efficacité énergétique supérieurs au Code de construction en vigueur.

Espace commun comprenant un salon, une cuisine et une salle à manger au rez-de-chaussée.

Services spécialisés offerts quotidiennement aux résidents : repas, entretien, lavage des vêtements, gestion et supervision.

Tous les locataires de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke .

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers au Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial et institutionnel, qu'industriel, et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 30 juin 2024, il comptait 31 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5,1 G$; 83 immeubles en gestion d'actifs; 5 millions de pieds carrés de terrain à vocation industrielle à développer. Il cumulait des investissements de 355 M$ pour des projets à vocation sociale, communautaire et abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Constructions Morin

Constructions Morin est une compagnie d'expérience bien établie qui est propriétaire d'un parc immobilier d'importance en Estrie. L'équipe est composée de 26 employés permanents affectés aux aspects de conception et de construction (chargés de projets, contremaitres, gestionnaires, personnel de location, etc). Pour compléter l'équipe, Constructions Morin fait également affaire avec divers fournisseurs et sous-traitants spécialisés et dévoués, de façon à toujours produire un haut niveau de qualité et une expérience client de haut calibre. À travers toutes leurs activités, ils ont à cœur d'apporter leur contribution à la communauté et d'aider des personnes qui, comme dans leur famille immédiate, ont des limitations d'importance, et ils ont, depuis déjà plusieurs années, le désir d'y contribuer fièrement parce qu'ils ont toute l'expertise pour mener à terme ce genre de projet.

