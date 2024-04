14 bourses pour la relève sur l'île de Montréal

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux d'annoncer un soutien de 197 000 $ à 14 artistes, écrivains et écrivaines de la relève dans le cadre du Programme Arts et lettres de Montréal visant à encourager les initiatives artistiques et littéraires d'artistes, d'écrivains et d'écrivaines de la relève sur le territoire de l'île de Montréal.

Le CALQ accorde un soutien financier à 14 artistes de la relève de Montréal. (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Pour bâtir un milieu artistique foisonnant et maintenir la réputation d'excellence de la culture québécoise au-delà des générations actuelles, les artistes de la relève doivent pouvoir se tailler une place au sein de l'écosystème culturel. Le CALQ est fier d'annoncer aujourd'hui un soutien financier à 14 artistes, écrivaines et écrivains pour leur permettre de réaliser les projets qui les inspire et les anime », a déclaré Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Description des projets soutenus

Myriam Ben Said obtient 15 000 $ pour réaliser le court-métrage Les Fourmis , qui aborde des enjeux entourant l'identité de genre, l'aliénation et la quête de liberté à travers le registre du réalisme magique.

obtient 15 000 $ pour réaliser le court-métrage , qui aborde des enjeux entourant l'identité de genre, l'aliénation et la quête de liberté à travers le registre du réalisme magique. Jacob Desjardins reçoit 15 000 $ pour réaliser un projet d'exploration aux interstices de la musique, de l'art visuel et de la sociologie, qui aborde les questions du rapport à l'habitat et à l'environnement.

reçoit 15 000 $ pour réaliser un projet d'exploration aux interstices de la musique, de l'art visuel et de la sociologie, qui aborde les questions du rapport à l'habitat et à l'environnement. Emile Dufresne récolte 11 000 $ pour l'écriture d'un scénario de court-métrage intitulé Un été sans fin , explorant la question de la liberté à l'aube de l'âge adulte.

récolte 11 000 $ pour l'écriture d'un scénario de court-métrage intitulé , explorant la question de la liberté à l'aube de l'âge adulte. Éloïse Grenier-Carpintero reçoit 12 000 $ pour l'écriture et la conception d'un court-métrage de fiction intitulé Entre chien et loup, racontant le duel entre deux sœurs dont l'une souffre d'un appétit surnaturel et l'autre d'un trouble alimentaire.

reçoit 12 000 $ pour l'écriture et la conception d'un court-métrage de fiction intitulé racontant le duel entre deux sœurs dont l'une souffre d'un appétit surnaturel et l'autre d'un trouble alimentaire. Anouk Hoffmann-Morin récolte 15 000 $ pour la création d'une bande dessinée à mi-chemin du carnet de voyage et du documentaire, illustrant des méthodes d'appropriation collective de bâtiments patrimoniaux à partir d'une étude effectuée en Europe .

récolte 15 000 $ pour la création d'une bande dessinée à mi-chemin du carnet de voyage et du documentaire, illustrant des méthodes d'appropriation collective de bâtiments patrimoniaux à partir d'une étude effectuée en . Edmond Rochette-Pelletier obtient 15 000 $ pour réaliser le projet Jouer à se laisser tomber , qui aborde le thème de la chute, par le biais du déploiement de sculptures qui tombent du haut du ciel.

obtient 15 000 $ pour réaliser le projet , qui aborde le thème de la chute, par le biais du déploiement de sculptures qui tombent du haut du ciel. Mathieu Rolland reçoit 15 000 $ pour écrire une première version de Soleil d'abandon , un roman familial sur les liens qu'entretiennent le deuil et la peur de l'abandon.

reçoit 15 000 $ pour écrire une première version de , un roman familial sur les liens qu'entretiennent le deuil et la peur de l'abandon. Mick Sand récolte 15 000 $ pour la réalisation de Dream State , une performance en direct inspirée par l'impact culturel de l'intelligence artificielle générative.

récolte 15 000 $ pour la réalisation de , une performance en direct inspirée par l'impact culturel de l'intelligence artificielle générative. Arnaud Valade obtient 14 000 $ pour réaliser une recherche menant à la réalisation d'un documentaire sur la migration des oiseaux dans la vallée du Saint-Laurent .

obtient 14 000 $ pour réaliser une recherche menant à la réalisation d'un documentaire sur la migration des oiseaux dans la vallée du . Alex Viens reçoit 14 500 $ pour l'écriture de son second roman intitulé Combustion libre , qui raconte une histoire d'amour queer sur fond de crise du logement.

reçoit 14 500 $ pour l'écriture de son second roman intitulé , qui raconte une histoire d'amour queer sur fond de crise du logement. Roxane Azzaria récolte 13 500 $ pour l'écriture d'une pièce de théâtre intitulée Nous rattraper , avec l'aide d'un mentor et d'une dramaturge.

récolte 13 500 $ pour l'écriture d'une pièce de théâtre intitulée , avec l'aide d'un mentor et d'une dramaturge. Tiera Joly Pavelich obtient 14 500 $ pour une résidence de recherche et création en danse contemporaine au MainLine Theater, afin de développer la pièce Lush Wanderings .

obtient 14 500 $ pour une résidence de recherche et création en danse contemporaine au MainLine Theater, afin de développer la pièce . Kevin LaFleur reçoit 15 000 $ pour réaliser les phases finales menant à la sortie de son premier EP intitulé In Tall Grass .

reçoit 15 000 $ pour réaliser les phases finales menant à la sortie de son premier EP intitulé . Léïa St-Pierre récolte 12 500 $ pour réaliser une recherche d'identité sonore et de nouveaux processus de composition à l'aide d'un mentor.

Processus de sélection

Les demandes ont été analysées par un comité composé de pairs, réunis par le Conseil, œuvrant dans différents secteurs artistiques. Les projets ont été sélectionnés au mérite, sur la base de leur excellence et de leur adéquation aux objectifs du programme.

À propos du Programme Arts et lettres de Montréal

Ce programme vise à encourager les initiatives artistiques et littéraires en accordant une première bourse à des artistes ou à des écrivains et écrivaines de l'île de Montréal ayant moins de cinq années de pratique artistique professionnelle. Le Conseil des arts et des lettres du Québec souhaite ainsi contribuer au développement des artistes, des écrivains et des écrivaines de la relève de toutes origines.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Suivez-nous sur Facebook, X et Instagram

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Karine Côté, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]