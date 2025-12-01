MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Au terme d'une cérémonie empreinte d'émotion ce matin, Polytechnique Montréal a remis 14 bourses lors de la 11e édition de l'Ordre de la rose blanche, marquant un tournant historique pour ce programme. Créé en 2014 pour rendre hommage aux 14 femmes assassinées le 6 décembre 1989, l'Ordre distinguait jusqu'ici une seule lauréate par année. Grâce à un cercle exceptionnel de donateurs, il déploie désormais sa pleine ampleur : 14 bourses annuelles de 50 000 $ chacune.

Ces bourses soutiennent des étudiantes canadiennes en génie qui poursuivent des études supérieures (maîtrise ou doctorat), où qu'elles choisissent d'étudier dans le monde. Elles perpétuent les ambitions brisées en 1989.

14 lauréates caractérisées par des parcours exceptionnels

Comme lors des éditions précédentes, les lauréates de l'Ordre de la rose blanche de cette année incarnent le courage, la curiosité et la détermination qui font avancer le monde. À travers leurs parcours uniques, leurs engagements et leurs réussites, les 14 lauréates 2025 démontrent qu'excellence rime avec audace, et que la connaissance devient une force lorsqu'elle est mise au service de la société.

Voici l'identité des 14 lauréates 2025 de l'Ordre de la rose blanche :

Rabab Azeem, bachelière en génie informatique, Université Queen's

Megan Chang, bachelière en génie mécatronique, Université de Waterloo

Grace Ciarniello, bachelière en génie physique, Université de l'Alberta

Marie-Ève Fecteau, bachelière en génie biomédical, Polytechnique Montréal

Ashna Jain, bachelière en génie industriel, Université de Toronto

Catherine Ko, bachelière en génie biomédical, Université de Calgary

Samantha Krieg, bachelière en génie civil, UBC Okanagan

Angéline Lafleur, bachelière en génie électrique, Université d'Ottawa

Brooke MacNeil, bachelière en génie informatique, Université Queen's

Marissa Myhre, bachelière en génie aérospatial, Université York

Kaitlyn Root, bachelière en génie biologique, Université Guelph

Hanna Sigurdson, bachelière en génie biomédical de l' Université de Toronto

Angela Wang, bachelière en génie biomédical, Université McGill

Ruth Yu, bachelière en génie biomédical, Université de la Colombie-Britannique

« Nous sommes très heureux de multiplier le nombre de bourses cette année grâce à de nouveaux donateurs exceptionnels qui partagent nos valeurs. Je les remercie pour leur engagement envers nos 14 récipiendaires de 2025. Comme toutes les lauréates précédentes, ces jeunes femmes possèdent la passion et la détermination capables de transformer notre société. Grâce à ces nouveaux donateurs qui choisissent de s'impliquer dans la cause des femmes en génie, notre soutien prend une ampleur sans précédent », a affirmé Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal.

S'exprimant au nom de l'ensemble des récipiendaires de 2025, Angéline Lafleur de l'Université d'Ottawa a, pour sa part, mentionné que « En tant que première cohorte de 14 lauréates, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers le comité de sélection, Polytechnique Montréal, et tout particulièrement envers le Cercle des philanthropes de l'Ordre de la rose blanche. Grâce à leur engagement, nous avons l'honneur de perpétuer la mémoire des 14 victimes tout en contribuant, chaque jour, à bâtir un avenir meilleur. Chacune d'entre nous a suivi un parcours unique, marqué par des expériences et des perspectives différentes. Ce programme nous réunit autour d'une même aspiration : œuvrer ensemble à la construction d'un monde plus juste et prometteur. L'Ordre de la rose blanche représente bien plus qu'un soutien académique : c'est une véritable inspiration à persévérer et à innover, car, dans nos mains fleurit l'avenir! »

Des femmes exceptionnelles qui seront nos leaders de demain

Créé en 2014, l'Ordre de la rose blanche a pour objet de rendre hommage aux victimes ainsi qu'aux personnes blessées, aux familles, au corps professoral, au personnel, aux étudiantes et aux étudiants qui se sont retrouvés au cœur du drame qui a profondément marqué le Québec et tout le Canada le 6 décembre 1989.

Michèle Prévost, professeure titulaire et membre du conseil d'administration de Polytechnique, présidait cette année le comité de sélection de l'Ordre de la rose blanche et le jury, mis sur pied par Polytechnique Montréal, était composé cette année des doyens et doyennes des facultés de génie de l'Université Dalhousie, de l'Université McGill, de l'Université Queen's, de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Toronto et de l'Université de Waterloo. Les critères d'évaluation de la bourse de l'Ordre de la rose blanche reposent sur le dossier universitaire, les réalisations techniques et l'engagement pour le bien commun.

L'engagement décisif des donateurs

36 ans après le féminicide du 6 décembre 1989 à Polytechnique, le soutien à la cause des femmes en génie s'affirme plus que jamais avec ces possibilités financières uniques offertes à 14 jeunes ingénieures canadiennes. « C'est l'implication et la générosité exceptionnelles de nos donateurs qui nous permettent d'offrir cette année 14 bourses. C'est l'implication exceptionnelle de nos donateurs qui rend possible ces 14 bourses. Se souvenir et honorer la mémoire des femmes disparues en décembre 1989 est essentiel. Mais il l'est tout autant de multiplier les initiatives qui donnent aux femmes en génie et aux futures ingénieures du Québec et du Canada la place qui leur revient », a mentionné Valérie Bélisle, directrice de la philanthropie et des relations avec la communauté diplômée de Polytechnique Montréal.

Panthéon de l'Ordre de la rose blanche

Cette année marque également la création du Panthéon de l'Ordre de la rose blanche, au sein duquel Madame Nathalie Provost a été intronisée à titre de première membre. Cette distinction qui sera remise annuellement a pour objet de souligner l'implication d'une femme d'exception dans la cause de la place des femmes en génie au pays. Nathalie Provost, aujourd'hui Secrétaire d'État à la nature et députée de Châteauguay--Les Jardins-de-Napierville, est une survivante du féminicide du 6 décembre 1989. Sa vision, son courage et son leadership sont uniques, et son implication dans la cause a ouvert la voie à des milliers de femmes vers les différentes disciplines du génie afin de bâtir une société plus égalitaire et meilleure.

