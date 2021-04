13e coup de sonde de la CCMM sur les enjeux prioritaires auxquels devrait répondre la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile les faits saillants de son dernier coup de sonde réalisé auprès de 466 répondants, qui portait sur des enjeux auxquels devraient répondre en priorité la Ville de Montréal.

Sur une note positive, ce 13e coup de sonde de la Chambre indique un haut niveau de confiance face aux perspectives économiques du Canada. En effet, une forte majorité des entreprises interrogées affirment avoir un niveau de confiance élevé (60,3 %) ou très élevé (10,9 %) quant aux perspectives économiques du Canada pour la prochaine année. En comparaison, 52,2 % des répondants avaient indiqué avoir un niveau de confiance élevé et 2,8 % un niveau de confiance très élevé lors de notre coup sonde réalisé en septembre 2020.

Inquiétude quant à une baisse des valeurs foncières commerciales et soutien à l'écofiscalité

Près du tiers (32,5 %) des répondants craignent que la valeur foncière de leur immeuble commercial ou de bureau diminue en raison des impacts de la pandémie. Les répondants veulent éviter que la Ville ne hausse les taux de taxation pour maintenir ses revenus fonciers. Appelés à se prononcer sur les façons de diversifier les revenus de la Ville sans augmenter la charge fiscale, 66,1 % des répondants sont en faveur d'une tarification de l'eau selon les volumes de consommation et 65,7 % sont en faveur de la tarification de la collecte des déchets résidentiels et commerciaux selon les volumes.

Rehausser la vitalité des artères commerciales et renforcer le positionnement de Montréal

Les répondants ont été invités à identifier les mesures que la Ville devrait prioriser afin d'augmenter la vitalité des entreprises et de favoriser la relance économique. Deux initiatives ressortent. La moitié des répondants (50,2 %) indiquent que le rehaussement de la vitalité des artères commerciales doit être la principale priorité de la Ville. La seconde mesure la plus soutenue, avec 47,2 % d'appui, est de renforcer le positionnement de Montréal comme destination de calibre mondial.

Les grands projets comme moteurs de relance

Appelés à se prononcer sur les grands projets qui devraient faire l'objet d'investissements prioritaires de la part de la Ville et de ses partenaires, 64,6 % des répondants ont sélectionné les projets de transport en commun (REM, ligne bleue, etc.). La construction de logements sociaux et abordables (47,4 %) et la décontamination de l'Est en vue d'y attirer du développement économique (42,3 %) sont également désignées comme prioritaires.

La mobilité au cœur des préoccupations des entreprises

Questionnés sur les actions à prioriser par la Ville pour faciliter l'accès au centre-ville et en renforcer l'attractivité, 66,4 % des répondants demandent une planification plus efficace des chantiers de construction sur les rues et la réduction des entraves qui en découlent. Au second rang, 48 % des répondants demandent de faciliter le stationnement et d'en réduire le coût.

La collecte de données pour ce sondage s'est échelonnée du 21 au 26 avril 2021. La Chambre continuera de sonder les membres de son réseau sur une base régulière au cours des prochains mois.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Dominique Talbot, Conseiller, Relations médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 871-4000, poste 4052, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccmm.ca/