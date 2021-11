13e Congrès de la Fédération des cégeps - Mieux inscrire le cégep dans la réalité d'aujourd'hui et de demain

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des cégeps tiendra, ce 11 novembre, son 13e congrès sous le thème Le cégep dans un monde en transformation, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. En présence ou par le biais de la diffusion Web, près de 300 personnes, issues des différentes directions, des membres du personnel enseignant et des autres catégories de personnel, de la population étudiante ainsi que des organisations et entreprises partenaires des

48 cégeps du Québec participeront à cet événement.

Depuis le début de la pandémie, le réseau collégial public a su s'adapter et accélérer son virage numérique pour faire face aux différents enjeux soulevés par la crise sanitaire et maintenir l'accès à l'enseignement collégial pour toutes et tous. En prenant en compte ce que l'on peut tirer de cette expérience, mais aussi des grandes tendances qui affectent l'enseignement supérieur, les personnes participantes à ce congrès seront invitées à réfléchir et à échanger pour mieux inscrire les cégeps, avec leur population étudiante, leur personnel et les liens qui les unissent à leur région, dans la réalité d'aujourd'hui, mais surtout de demain, et à aborder de nouvelles manières de faire évoluer le réseau collégial.

Des conférences et des tables rondes inspirantes

Afin de guider les congressistes dans leurs réflexions et de nourrir les discussions, le programme de ce congrès propose des conférences ainsi que des tables rondes avec des intervenantes et des intervenants de renom, dont les propos pourront parfois bousculer certaines idées reçues, en ce qui a trait notamment aux jeunes et à leur vision de l'enseignement collégial. Ainsi, en ouverture, Christian Bourque, vice-président exécutif et associé principal chez Léger, viendra brosser un portrait des jeunes de 15 à 24 ans, avec le regard que ces derniers portent sur le cégep, en s'appuyant sur les résultats d'un sondage inédit mené récemment auprès de cette tranche de la population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du réseau collégial. Une table ronde sur les aspirations des jeunes réunissant une enseignante, une directrice des services aux étudiants d'un cégep et l'auteur d'un ouvrage plaidant pour une certaine refonte des études collégiales suivra.

Dans l'optique d'élargir encore davantage le champ de la réflexion, Mme Mia Homsy, présidente-directrice générale de l'Institut du Québec, viendra évoquer la transformation de l'économie et son impact sur la main-d'œuvre. Pour sa part, M. Erick Brethenoux, vice-président chez Gartner, traitera d'intelligence artificielle selon une approche pragmatique et humaine.

On cherchera également, dans le cadre de ce congrès, à creuser la question de la persévérance et de la réussite étudiante, à travers une table ronde réunissant un professeur d'université, un enseignant du collégial et un représentant des étudiantes et des étudiants, ainsi qu'une conférence de M. Égide Royer, psychologue et spécialiste de la réussite et de l'adaptation scolaires, qui évoquera cinq retombées de la pandémie susceptibles de favoriser la réussite.

Remise du Prix Guy-Rocher de la Fédération des cégeps

À l'occasion de ce congrès, la Fédération des cégeps procédera également, pour la deuxième fois, à la remise de son Prix Guy-Rocher. Créé lors du 50e anniversaire de la Fédération des cégeps en 2019, avec l'assentiment du célèbre sociologue lui-même, ce prix souligne publiquement la contribution et les réalisations importantes de personnes dont les actions sont source d'admiration pour la communauté collégiale et qui promeuvent des valeurs que partagent le réseau collégial public et la Fédération des cégeps. En 2019, ce prix avait été décerné à Mme Michèle Fortin et M. Pierre Fortin, ainsi qu'à Mme Claude Bourgie Bovet et M. Bruno Lemieux.

Pour des informations plus complètes sur le programme de ce 13e congrès, on peut consulter le site Web de la Fédération des cégeps.

La tenue de cet événement est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de Skytech et d'autres partenaires.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

Les représentantes et les représentants des médias sont les bienvenus lors de ce congrès.

