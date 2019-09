13 pompiers montréalais morts en service sont honorés à Ottawa, à l'instar de 77 autres collègues canadiens, à l'occasion de la 16e Cérémonie annuelle à la mémoire des pompiers canadiens morts dans l'exercice de leurs fonctions

La cérémonie commémorative sera empreinte d'émotion et de traditions vieilles de 200 ans, soulignée par la mise en berne des drapeaux qui flotteront partout au pays, tout au long du Jour commémoratif national des pompiers : des professionnels reconnus pour leur sacrifice, leur dévouement et leur bravoure, particulièrement ceux et celles qui sont morts en service.

Depuis 1848, un mémorial permanent et public rend hommage au sacrifice ultime consenti par chaque pompier canadien mort dans l'exercice de ses fonctions. Au total 90 pompiers canadiens, dont un premier pompier du Nunavut, seront ainsi honorés. Les 13 pompiers de Montréal verront ainsi leurs noms gravés sur le mur du Monument aux pompiers canadiens.

« C'est avec un éternel pincement au cœur que nous saluons aujourd'hui toute la grandeur du service rendu aux citoyens par nos pompiers morts en service, et, leur mémoire restera à jamais gravée dans nos pensées et dans nos cœurs » a dit le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross. Monsieur Ross a déploré, par ailleurs, le fait que parmi les pompiers morts en service, plusieurs ont rendu l'âme des suites de cancers et autres maladies professionnelles contractées dans l'exercice de leurs fonctions, soulignant que cette nouvelle conjoncture allait de plus en plus grandissante, d'année en année. Les dirigeants de l'Association des Pompiers de Montréal accompagneront la délégation des familles montréalaises. Les familles et proches des personnes décédées, dont celle d'origine Inuite du regretté capitaine Lutie Macpa de Pond Inlet, au Nunavut seront réunies pour l'occasion au Monument aux pompiers canadiens.

Pour le président de l'Association des Pompiers de Montréal, cet hommage sortant de l'ordinaire démontre bien jusqu'à quel point ces pompiers, dont la mort a été directement attribuée à des cancers contractés en service, en raison de l'exposition à diverses toxines, ont fait montre d'un courage exceptionnel et d'un sens du renoncement qui en font aujourd'hui de véritables héros.

Des centaines de pompiers de partout au Canada participent à cette grande et émouvante cérémonie, en signe de solidarité et de commémoration; des hommages aux disparus que recevront les familles des défunts qui ont risqué leur vie en toute connaissance de cause pour que leurs concitoyens puissent continuer de vivre en toute sécurité.

NOTE : M. Chris Ross sera présent, dès 10 h 00, dimanche matin, sur les lieux de l'événement, à Ottawa, et se tiendra disponible pour des entrevues., directement au Monument des pompiers canadiens, sur les plaines LeBreton. Vous pouvez communiquer avec Alexandre Dumas, au 514 898-4636, pour ménager un entretien.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

Renseignements: Source : Chris Ross, Président; Contact : Alexandre Dumas, 514-898-4636 (cellulaire), 514-843-1901 (ligne directe), adumas@national.ca