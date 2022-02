QUÉBEC, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de souligner la 12e Journée québécoise de la médiation familiale. Cette journée est l'occasion de mieux faire connaître et de mettre en valeur le rôle des médiatrices et médiateurs familiaux du Québec.

Chaque année, la médiation familiale aide des milliers de couples séparés ou en processus de séparation à négocier une entente équitable dans un climat de respect. La médiation familiale permet également aux parents séparés de décider de toutes les questions relatives à la rupture et d'élaborer un plan parental qui tienne compte de l'intérêt de l'enfant, et ce, tout au long du processus.

Le saviez-vous? Pour rendre ce service accessible à tous et à toutes, le gouvernement du Québec offre jusqu'à trois heures gratuites en compagnie d'une médiatrice ou d'un médiateur accrédité aux couples sans enfant commun à charge et jusqu'à cinq heures gratuites aux couples ayant des enfants communs à charge. De plus, tous ces couples sont admissibles à un service de prémédiation pour s'informer et se préparer avant la médiation familiale.

Information complémentaire

Pour la période 2020-2021, les statistiques préliminaires démontrent que

16 717 couples ont bénéficié d'heures gratuites en médiation familiale et que près de 4 500 participantes et participants ont pris part aux séances d'information de groupe sur la parentalité après la rupture offertes par le Ministère.

Un projet pilote de prémédiation permet aux couples séparés avec ou sans enfant commun à charge d'évaluer si la médiation familiale est adaptée à leur situation et, le cas échéant, de se préparer avant d'entamer le processus.

Liens connexes

Pour en savoir plus sur la médiation familiale et pour trouver une médiatrice ou un médiateur accrédité dans votre région : https://www.justice.gouv.qc.ca/couple-et-famille/separation-et-divorce/la-mediation-familiale-pour-negocier-une-entente-equitable/.

Pour en savoir plus sur la prémédiation familiale : https://avantlamediation.ca/.

SOURCE Ministère de la Justice

Renseignements: Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]