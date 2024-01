12e Déjeuner du maire avec les aîné(e)s : une tradition bien ancrée dans Le Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Le 16 janvier en matinée, près de 200 personnes ont pris part au 12e Déjeuner du nouvel An des aîné(e)s du Sud-Ouest, au Centre récréatif, culturel et sportif (CRCS) St-Zotique, rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier. Ce rendez-vous annuel, organisé par le maire Benoit Dorais, demeure un moment privilégié pour aller à la rencontre des personnes aînées de la communauté qui peuvent ainsi échanger en toute convivialité avec les élu(e)s et le personnel de l'Arrondissement sur leurs préoccupations et les sujets leur tenant à cœur.

Les convives ont eu la chance cette année de pouvoir également s'entretenir avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, venue les saluer.

Citations : « Nous sommes fidèles à notre engagement pris à travers la démarche de Montréal Métropole amie des aînés (MADA) de tout mettre en œuvre pour garder nos aîné(e)s actifs. Le travail pour faire du Sud-Ouest et Montréal une ville sécuritaire et accueillante se fait sur plusieurs fronts, que l'on pense à l'accès au transport collectif, aux aménagements des parcs et des espaces publics ou à l'approche Vision Zéro pour sécuriser les déplacements actifs dans nos quartiers. Il importe que nous consultions nos aîné(e)s afin de nous assurer que nos plans et politiques, notre offre de services et nos aménagements répondent bien à leurs besoins et aspirations. »mer

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des professionnels de l'Arrondissement, aussi sur place, ont pu renseigner les aîné(e)s sur l'offre de services leur étant destinée et sur le premier Plan local de déplacements du Sud-Ouest à être dévoilé sous peu, exercice pour lequel ils avaient été sondés lors du Déjeuner 2023.

L'Arrondissement du Sud-Ouest tient à remercier monsieur Normand Turcotte, président de l'âge d'or Saint-Zotique, hôte de ce 12e Déjeuner du nouvel An, et le personnel du CRCS St-Zotique pour son soutien et sa disponibilité dans l'organisation de cet événement.

Consultez l'album photos en ligne.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements: Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected]