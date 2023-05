126 projets soutenus, dont 30 nouveaux - Montréal octroie 8 M$ aux festivals et aux événements culturels en 2023

MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce un soutien financier de plus de 8 M$ dédié à 126 projets de festivals et d'événements qui contribuent de façon importante à la vie culturelle montréalaise. Cette année, 30 nouveaux projets recevront un premier financement municipal et certains obtiendront un financement conjoint de la Ville de Montréal et du ministère de la Langue française du gouvernement du Québec.

En 2023, la refonte des divers programmes de soutien aux festivals et aux événements culturels a permis un meilleur arrimage avec le plan stratégique Montréal 2030, afin de soutenir des projets qui favorisent plus de diversité, d'inclusion et d'équité, ainsi que des mesures écoresponsables.

« Cette année, Montréal fait une plus grande place à la diversité dans l'ensemble de ses financements aux événements! Nous sommes très heureux de démontrer concrètement notre engagement envers les festivals qui offrent à la population une animation culturelle riche, variée et inclusive dans les 19 arrondissements », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nos festivals font partie de l'ADN de Montréal et contribuent à la signature de Montréal. Nous sommes engagés à les soutenir pour leur permettre de grandir et de continuer à offrir aux Montréalaises et aux Montréalais des programmations audacieuses, riches et actuelles. Nos festivals participent au dynamisme de nos quartiers et de notre centre-ville, favorisent le développement social et économique et incitent à la découverte. Nos programmes révisés nous permettent de leur donner une meilleure prévisibilité et de bonifier les budgets d'une cinquantaine d'organismes », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif, Ericka Alneus.

Au total, 30 nouveaux projets recevront, cette année, un financement municipal pour la première fois, notamment le Festival 100Lux, le Festival International d'Humour Africain, le Festival de littérature jeunesse de Montréal et le Salon du livre de Montréal.

Dans un souci de prévisibilité, la Ville de Montréal octroie également, à la demande du milieu, un financement triennal à certains festivals majeurs. Les festivals majeurs sont des piliers qui favorisent le développement culturel, social et économique de Montréal et qui entraînent des retombées touristiques importantes. En les soutenant sur trois ans, la Ville de Montréal leur exprime sa confiance, tout en leur permettant d'avoir une assise solide sur laquelle s'appuyer pour les années à venir.

Les programmes de soutien aux festivals et événements culturels de la Ville sont :

Programme de soutien aux festivals et événements culturels (PSFEC)

Montant : 1 792 500 $

90 projets soutenus, dont 22 nouveaux





Montant : 1 792 500 $ 90 projets soutenus, dont 22 nouveaux Le Fonds des festivals et événements majeurs (FFEM)

Montant : 6 020 000 $

22 projets soutenus, dont 1 nouveau





Montant : 6 020 000 $ 22 projets soutenus, dont 1 nouveau Le Fonds de soutien aux marchés et vitrines culturels et créatifs

Montant : 260 000 $

8 projets soutenus, dont 1 nouveau





Montant : 260 000 $ 8 projets soutenus, dont 1 nouveau Le Fonds de programmation francophone mutualisée, en collaboration avec le ministère de la Langue française du gouvernement du Québec

Montant : 240 000 $

6 nouveaux projets soutenus

« Nous sommes infiniment reconnaissants du soutien de Montréal aux festivals et événements culturels en 2023. Ce soutien nous permet de construire pour l'avenir et de continuer à présenter, dans le cadre d'Igloofest Montréal, une offre 100 % gratuite, destinée aux familles. Par cette programmation, nous renouvelons notre engagement à offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une offre inclusive et festive aux couleurs de notre belle métropole », a souligné Pascal Lefebvre, co-fondateur et président de Multicolore.

« Surnommée par les initiés de la danse de rue " RealCity " ou " Funktreal ", la métropole a toujours su briller sur la scène internationale de la danse de rue grâce à sa singularité artistique, son enracinement aux traditions, la diversité de ses artistes et l'énergie électrisante de son public. Cette collaboration active et substantielle de la Ville de Montréal renforce davantage cette identité et accentue d'autant plus l'image de Montréal comme destination phare pour le street dance », a exprimé Handy Yacinthe, fondateur et directeur artistique du JOAT Festival international de street dance.

« Le Salon du livre de Montréal est l'un des événements phares du calendrier culturel montréalais. Chaque année, en novembre, depuis plus de 45 ans, les Montréalaises et les Montréalais de tous âges vibrent au rythme du livre et de la lecture. Pour sa prochaine année - et pour la première fois de son histoire - le Salon recevra une aide financière de la Ville de Montréal qui lui permettra de poursuivre sa mission en faveur du livre, de la lecture, des auteurs, autrices et professionnel·les du livre, en partenariat avec les arrondissements, les quartiers et les organismes communautaires de la ville. Je tiens à remercier chaleureusement la Ville et la mairesse, Mme Valérie Plante, pour cet appui historique à notre organisme et, à travers lui, à l'ensemble de la communauté québécoise du livre », a indiqué Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal.

Voyez la liste des organismes financés en 2023 en cliquant ici .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]