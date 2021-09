TORONTO, le 8 sept. 2021 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu, pour le Fonds immobilier canadien de base RBC (le « fonds »), une convention visant l'acquisition d'une participation de 50 % dans un portefeuille d'actifs immobiliers d'une valeur de plus d'un milliard de dollars auprès de la société partenaire du fonds, British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), et de sa division immobilière, QuadReal Property Group (« QuadReal »). Cette acquisition, qui figure parmi les principales opérations immobilières effectuées au Canada cette année, porte la valeur des actifs du partenariat entre RBC GMA Inc. et BCI à plus de neuf milliards de dollars.

Le portefeuille acquis est constitué de 12 immeubles situés à Toronto, à Vancouver et à Edmonton ; 70 % sont des immeubles industriels et 25 %, des immeubles multirésidentiels (pourcentages selon la valeur marchande). Les avoirs du fonds s'accroissent ainsi d'environ 5,5 millions de pieds carrés de locaux industriels et de quelque 843 logements locatifs. Grâce à la relation déjà établie entre RBC GMA Inc., BCI et QuadReal, l'opération a été conclue hors marché. Conformément aux modalités du partenariat, BCI détiendra la participation restante dans chacun des immeubles et QuadReal continuera d'exploiter et de gérer les propriétés, ce qui assurera le maintien de leur valeur à long terme.

L'opération devrait être conclue le 29 octobre 2021, soit la date d'achèvement de la troisième tranche du programme d'acquisition pluriannuel du fonds avec BCI. Lancé en 2019, le fonds a connu une croissance constante au cours de l'une des périodes les plus difficiles jamais enregistrées pour le secteur de l'immobilier commercial.

« L'acquisition de ces actifs marque un autre jalon important pour le Fonds immobilier canadien de base RBC et démontre la valeur et la pertinence de notre partenariat avec BCI et QuadReal, a déclaré Michael Kitt, chef, Marchés privés et placements immobiliers, RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Nous croyons que les actifs immobiliers demeurent une composante fondamentale d'un portefeuille de placements bien diversifié, et notre fonds a été créé pour donner aux investisseurs et aux conseillers du Canada accès à un portefeuille remarquable d'actifs immobiliers commerciaux appuyé par trois chefs de file sectoriels. »

Le fonds vise à procurer aux épargnants un revenu attrayant et des rendements globaux peu volatils en investissant dans un portefeuille bien diversifié d'immeubles locatifs de base de qualité supérieure situés au Canada. L'ajout d'actifs annoncé aujourd'hui est conforme à la répartition cible de l'actif du fonds : une combinaison équilibrée de placements dans les quatre grands secteurs du marché canadien de l'immobilier commercial afin de donner accès à une importante catégorie d'actif jusque-là habituellement réservée aux grands investisseurs institutionnels.

Cette information ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente de titres. Le fonds est offert par RBC GMA Inc., membre du groupe de sociétés de RBC GMA et filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada.

Les placements effectués dans les fonds alternatifs sont spéculatifs et comportent un risque important de perte de la totalité ou d'une bonne partie du placement. Les investisseurs devraient consulter leurs conseillers professionnels pour toute question d'ordre fiscal, comptable, juridique ou financier avant de prendre une décision de placement concernant le fonds.

