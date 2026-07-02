11ÈME ÉDITION DES JEUX CANADIENS DES GREFFÉS : DES DONS QUI REDONNENT DU SOUFFLE

SHERBROOKE, QC, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Transplant Québec est fier de soutenir la 11e édition des Jeux canadiens des greffés, organisée par l'Association canadienne des greffés, qui se déroulera à Sherbrooke du 5 au 11 juillet 2026.

Pendant une semaine, des personnes greffées, des donneurs vivants, des familles de donneurs ainsi que de nombreux proches et supporteurs se réuniront pour célébrer la vie à travers une dizaine de disciplines sportives. Au-delà de la performance, cet événement met en lumière les bénéfices de la transplantation et rappelle l'impact extraordinaire du don d'organes sur la vie de milliers de Canadiens.

Trois moments forts marqueront cette édition : la cérémonie d'ouverture dimanche 5 juillet à 16h00 au Théâtre Centennial de l'Université Bishop's, la marche des familles qui rendra hommage aux donneurs et à leurs proches mercredi 8 juillet à 15h00 au Marché de la Gare de Sherbrooke, ainsi que les épreuves d'athlétisme qui se tiendront au stade de l'Université de Sherbrooke et le gala de clôture, prévus le vendredi 10 juillet à 17h00 à The Gait de l'Université Bishop's.

Pour Transplant Québec, ces Jeux constituent une vitrine exceptionnelle pour sensibiliser la population à l'importance du don d'organes tout en mettant en valeur la résilience et le courage des personnes greffées.

« Chaque personne présente à ces Jeux porte une histoire de générosité, d'espoir et de dépassement de soi. Cet événement nous rappelle que derrière chaque transplantation se trouve un donneur et une famille qui ont posé un geste d'une immense générosité. Nous sommes fiers de soutenir cette célébration de la vie et de rendre hommage à toutes celles et ceux qui rendent la transplantation possible », souligne Martine Bouchard, présidente-directrice générale de Transplant Québec.

Les Jeux canadiens des greffés contribuent également à promouvoir les saines habitudes de vie après la transplantation et démontrent concrètement les résultats remarquables que peut offrir le don d'organes.

Pour en savoir plus sur les 11es Jeux canadiens des greffés : https://www.canadiantransplant.com/2026-cta-games

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement, depuis plus de 55 ans, à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation. http://www.transplantquebec.ca

À propos de l'Association canadienne des greffés

L'Association canadienne des greffés est un organisme sans but lucratif voué à la promotion du don d'organes et de tissus, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des personnes greffées. Elle organise notamment les Jeux canadiens des greffés, qui permettent de sensibiliser la population à l'importance du don d'organes tout en célébrant les réussites des receveurs de transplantation partout au pays.

SOURCE Transplant Québec

Source : Transplant Québec, Association canadienne des greffés; Sandy Bastien, Transplant Québec, [email protected]; Sylvie Charbonneau, Association canadienne des greffés, 514 715 0480, [email protected]