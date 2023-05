111 000 nids-de-poule colmatés sur le réseau artériel de Montréal

MONTRÉAL, le 19 mai 2023 /CNW/ - Soucieuse de la sécurité de tous les usagers, la Ville de Montréal annonce avoir colmaté plus de 111 000 nids-de-poule sur son réseau artériel au cours des derniers mois, fruit d'un investissement de 2,5 M$.

Depuis le début de l'année, 6 opérations de colmatage mécanisé ont permis de colmater et de géolocaliser 111 000 nids-de-poule aux 4 coins de la métropole. À cela s'ajoute le colmatage fait par les employés municipaux, autant sur le réseau artériel que local.

À titre de comparaison, 96 800 nids-de-poule ont été colmatés l'an dernier. Le nombre de réparations de nids-de-poule des 2 dernières années est stable et représente une diminution significative par rapport à la moyenne des années 2017, 2018 et 2019, qui atteignait 176 461 nids-de-poule. Ces résultats sont attribuables aux efforts constants de réparation des infrastructures routières et souterraines.

Rappelons que la Ville de Montréal ne ménage aucun effort pour prévenir les nids-de-poule à long terme. La Ville a d'ailleurs prévu investir 880,6 M$ (PDI 2023-2032) dans les programmes de planage-revêtement visant à prolonger la durée de vie utile des chaussées et éviter la prolifération des nids-de-poule. Disposant d'une fine connaissance de l'état du réseau, la Ville priorise les interventions consistant à réparer les surfaces routières durant la saison estivale.

La Ville de Montréal rappelle par ailleurs à la population qu'elle peut signaler la présence de nids-de-poule en appelant au 311 ou encore en utilisant l'application Montréal - Services aux citoyens qui permet la prise de photo, la géolocalisation de même qu'un suivi personnalisé de chaque requête.

