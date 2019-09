10e Semaine pour l'école publique - Boucar Diouf, Stéphanie Demers et Normand Baillargeon honorés

Avec comme slogan « Notre école publique, on l'aime! », la 10 e Semaine pour l'école publique débutera le 5 octobre avec la Journée mondiale des enseignantes et enseignants et se poursuivra jusqu'au 12 octobre. Pour une troisième année, son porte-parole, Philippe Laprise, invite la population québécoise à célébrer et à soutenir l'école publique à travers une panoplie d'événements rassembleurs. C'est également lors de cette SPEP que les Québécoises et Québécois pourront voir Philippe dans une campagne publicitaire télévisuelle nationale, diffusée sur différentes chaînes à heure de grande écoute, aux côtés de… sa fille, qui fréquente l'école publique!

« L'école publique a beaucoup souffert pendant les années d'austérité libérale et les marques demeurent malgré les réinvestissements récents. Toutefois, elle a la chance d'être riche des personnes qui la fréquentent et qui y travaillent, soit l'ensemble de ses personnels ainsi que ses milliers d'élèves, jeunes et adultes. Ceux-ci proviennent d'horizons souvent très divers et ils peuvent compter sur une foule de programmes et projets stimulants, sur une base quotidienne. Encore une fois, cette année, je suis très fier d'être porte-parole de la SPEP pour valoriser et donner de l'amour à l'école publique ainsi qu'à ceux et celles qui y travaillent », souligne le comédien et humoriste, Philippe Laprise.

Programmation

Le lancement de la SPEP aura lieu le dimanche 29 septembre, à partir de 9 h 30, aux Archives nationales de la BAnQ sur la rue Viger, à Montréal, en compagnie des nombreux partenaires de la SPEP. À cette occasion, la FAE lancera aussi son Quiz de la SPEP 2019 portant sur l'école publique dans le monde. En y participant, les élèves d'une classe du primaire, d'une classe du secondaire, ainsi que d'une classe de l'éducation des adultes ou de la formation professionnelle pourraient remporter chacun un livre d'une valeur de 30 $.

La tournée de Philippe Laprise aura lieu le lundi 30 septembre 2019 à Québec, le mercredi 9 octobre à Montréal et à Vaudreuil, et le jeudi 10 octobre à Granby. Philippe Laprise ira visiter plusieurs écoles et centres et profitera de l'occasion pour encourager les élèves, leurs enseignantes et enseignants, ainsi que tous les personnels en éducation à célébrer leur école publique. Grâce à différentes activités prévues lors de chaque visite, Philippe Laprise prendra connaissance des merveilleuses réalisations de chacun des milieux et il aura droit à quelques surprises! Les écoles et les centres sélectionnés ont été tirés au hasard à la suite du concours « Philippe, viens nous visiter » qui s'est déroulé en juin 2019.

Rappelons enfin la création de la murale SPEP pour souligner le 10e anniversaire de cet événement, à l'angle des rues Guilbault Ouest et Saint-Urbain. Réalisée par l'artiste muraliste Nikki Küntzle dans le cadre du Festival Mural de Montréal, qui a eu lieu du 6 au 16 juin 2019, la murale est une interprétation originale des bienfaits du rôle fondamental que joue l'école publique dans l'instruction des citoyennes et citoyens. On y voit diverses personnes, dont les esprits ont été nourris par les langues, les mathématiques, les sciences, les arts, etc.

Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.lafae.qc.ca/SPEP et sur la page Facebook www.facebook.com/SPEPecolepublique.

Pour toute demande d'entrevue avec Philippe Laprise avant ou pendant la SPEP, veuillez communiquer avec Marie-Josée Nantel, conseillère aux communications à la FAE.

Profil de l'organisation

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent plus de 45 000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi qu'un millier de membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

