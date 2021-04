10e Semaine de la relève syndicale de la FTQ

MONTRÉAL, le 18 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est heureuse de souligner pour une dixième année consécutive la Semaine de la relève syndicale qui aura lieu du 19 au 23 avril. Plusieurs activités et conférences sont au programme de cette semaine de sensibilisation et de formation. Bien sûr, en raison de la pandémie, ces rencontres se dérouleront par vidéoconférence.

« Il est important de créer des ponts entre les générations et de sensibiliser les organisations syndicales à l'importance de bien préparer la relève. Plus que jamais, il faut faire une place aux jeunes militantes et militants et ces derniers ne doivent pas être gênés de prendre "leur place" dans les directions syndicales et de se faire entendre dans les activités de mobilisation et dans les assemblées », déclare le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Pendant cette semaine d'activités, les jeunes militantes et militants auront l'occasion de participer à des conférences sur la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (le projet de loi no 59) et ses effets négatifs pour les travailleuses et travailleurs, l'impact positif des jeunes dans l'action syndicale et les négociations du secteur public.

« Cette semaine d'action syndicale de la FTQ est l'occasion pour nous, les jeunes, de nous impliquer dans nos organisations et de faire entendre haut et fort nos préoccupations et nos attentes. Les décisions syndicales nous concernent, alors il faut y prendre part! Faisons entendre notre voix », déclare la coprésidente du comité des jeunes de la FTQ, Kathia A. Narcisse.

Aucuns frais de participation. Pour connaître les activités de la Semaine de la relève syndicale, consultez le portail de la FTQ à https://ftq.qc.ca/releve2021.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

