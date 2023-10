10e édition des boucles d'oreilles de L'Espoir Leucan : Quatre générations de femmes portent l'espoir

Pour cette 10e édition, Mia et Leucan proposent des anneaux pour adultes et enfants qui sont modernes, élégants et délicats. Disponible en quatre couleurs, ce bijou symbolise une célébration de la force des femmes à travers les âges et rend hommage à leur résilience face aux épreuves du quotidien. Cette année, la campagne illustre la réalité de l'annonce du diagnostic : lorsque la nouvelle tombe, c'est toute la famille qui est touchée, c'est le quotidien de l'enfant, de la sœur, de la mère et même de la grand-mère qui est chamboulé. À travers quatre phases de la vie d'une femme, soit l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la sagesse, quatre ambassadrices de quatre générations différentes ont accepté de donner vie au projet :

Megan , enfant Leucan

, enfant Leucan Emy Chicoine , comédienne

, comédienne Vanessa Pilon , animatrice

, animatrice Jacqueline Fortin , grand-maman d'un enfant atteint de cancer

Très engagée auprès de Leucan depuis de nombreuses années, Vanessa Pilon en était à sa troisième participation au projet.

« Au début de mon engagement à Leucan, j'ai été interpellé par la maladie chez l'enfant. Cette implication est encore plus intime dans ma vie depuis que je suis devenue maman. Comme j'ai le privilège d'avoir une voix dans le milieu public, pouvoir être engagé auprès de Leucan est un honneur. C'est pourquoi je renouvèle année après année. » - Vanessa Pilon, ambassadrice de la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan

Une journée de rêve pour Megan

Megan, atteinte d'une Leucémie aigüe lymphoblastique, a accepté d'être l'ambassadrice jeunesse de la campagne. Alors qu'elle était toujours en traitements de chimiothérapie, la fillette de 8 ans a pu sortir de sa routine médicale lors d'une journée spéciale qui lui a redonné de l'espoir. En effet, Megan a réalisé un rêve : vivre une séance photo professionnelle entourée d'un photographe, d'une maquilleuse et des personnalités connues.

« Megan a passé une super journée lors de la séance photo. Elle a adoré sa première expérience avec une équipe photo professionnelle. Elle était tellement fière d'elle. Entre les traitements et les visites à l'hôpital, c'est important de pouvoir briser la routine. », raconte Catherine, maman de Megan.

En se procurant le nouveau modèle de la boucle d'oreille de l'Espoir Leucan, chaque acheteur devient ainsi un fier sympathisant de Leucan et aide l'Association à poursuivre sa mission de soutenir les enfants atteints de cancer, comme Megan.

10 années de générosité

Depuis 2015, la bijouterie Mia s'engage auprès des enfants atteints de cancer. Leucan est très émue de pouvoir compter sur un partenaire aussi engagé envers la cause comme le mentionne Juli Meilleur, directrice générale de Leucan :

« Au fil des ans, Mia ne cesse de se réinventer en produisant un nouveau modèle de boucle d'oreille à chaque édition. Leur engagement et leur générosité nous permettent de faire une réelle différence dans la vie des enfants atteints de cancer et de leur famille. Merci pour votre dévouement! »

Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d'oreilles seront disponibles, permettant à Leucan d'amasser un montant de 160 000 $. Les boucles d'oreilles de l'Espoir Leucan pour adulte sont en vente au coût de 35 $ + taxes et celles pour enfant au coût de 30 $ + taxes. Pour chaque paire vendue, Mia Bijoux remettra 20 $ à Leucan. Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer une paire de boucles d'oreilles, visitez le site web.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants : accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Mia

Mia offre une gamme de bijoux en acier inoxydable aux femmes en quête de bijoux durables et sécuritaires pour la peau. Nos créations ont comme objectif d'être faciles à porter au quotidien et demeurer indémodables au fil des saisons. Notre mission est d'offrir un produit composé de matériaux de haute qualité à un prix des plus abordables. Pour plus d'information, visitez www.mia-bijoux.ca .

SOURCE Leucan

Renseignements: Alexandra Morin, Superviseure, communications et relations publiques | Leucan, [email protected], 418-944-5271