10e anniversaire - La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec effectue un tournant pour renforcer sa présence et ses liens sur le terrain

MONTRÉAL, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans la cadre de son 10e anniversaire, la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) effectue un tournant pour renforcer sa présence et ses liens sur le terrain. Pour ce faire, elle lance un projet d'innovation sociale dans quatre régions du Québec, destiné aux différents acteurs de la proche aidance.

Cocréé avec Mangrove, une entreprise d'économie sociale soutenant le développement de communautés en région, le projet prendra la forme d'ateliers centrés sur les besoins des proches aidants, où ces derniers, leurs aidés, les intervenants du réseau et les organismes en proche aidance pourront profiter d'un espace ouvert et collaboratif pour contribuer positivement aux réflexions qui forgeront le réseau innovant de demain.

« Beaucoup de chemin a été fait au cours des 10 dernières années pour la cause des proches aidants. Puisque nous croyons fermement que la refonte de notre système de santé passe par des initiatives locales, nous entamons un tournant visant à contribuer davantage à la reconnaissance, au soutien et au développement des ressources en proche aidance », mentionne le Dr Vincent Oliva, président du conseil d'administration de la Fondation de la FMSQ.

À travers cette démarche, la Fondation souhaite mettre la table pour renforcer la collaboration du trio patient, aidant, médecin tout en développant des solutions à impact durable pour mieux accompagner les proches aidants dans leur rôle essentiel pour le réseau de la santé.

Les ateliers d'innovation sociale auront lieu :

Mauricie : mercredi 8 juin 2022

Saguenay : mardi 14 juin 2022

Bas- Saint-Laurent : automne (date à confirmer)

: Montérégie : automne (date à confirmer)

« Nous souhaitions aller au-delà de nos activités régulières pour répondre à des enjeux sociaux grandissants dans le réseau. À travers cette tournée, nous espérons faire ressortir des idées nouvelles et identifier les initiatives innovantes permettant d'appuyer davantage les proches aidants, les personnes aidées et les organismes », poursuit le Dr Vincent Oliva.

Un soutien pour les jeunes proches aidants et la santé mentale

Depuis sa création, la Fondation a appuyé financièrement la mise en place et le maintien de plus de 420 projets de répit à travers le Québec desservant tous les types de clientèles. Pour son année anniversaire, en plus de son appui régulier, elle lance un appel à de nouveaux types de projets visant à soutenir deux clientèles spécifiques: les jeunes proches aidants âgés de 14 à 24 ans et les proches aidants vulnérables à des problèmes de santé mentale.

« Les études démontrent que les proches aidants sont plus à risques de vivre des conséquences néfastes sur les plans économique, physique, physiologique, professionnel et social de par leur rôle d'aidants. Avec cette initiative, nous souhaitons attribuer une aide particulière à ces deux clientèles pour lesquelles les ressources nous semblent insuffisantes », conclut le Dr Vincent Oliva.

Les projets doivent être soumis par des organismes de bienfaisance enregistrés et être réalisés sur une période maximale de 12 mois. Les organismes intéressés ont jusqu'au 30 août 2022 pour soumettre leur projet sur le site de la Fondation de la FMSQ https://fondation.fmsq.org/ .

Rappel des faits saillants

En 2018, au Québec, environ 1 489 000 personnes apportaient de l'aide ou du soutien à une personne proche ayant des besoins liés à la santé ou au vieillissement (plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, 2021).

Le niveau d'épuisement chez les proches aidants est très important :

64 % des proches aidants ont diminué leurs activités sociales ou de détente ;



34,5 % ont changé, annulé ou même cessé de prendre leurs vacances ; (Institut de la Statistique du Québec, 2014).

85 % des soins aux aînés sont assurés par des proches aidants ; (Kempeneers, Battaglini & Van Pevenage , 2015).

, 2015). Plus du tiers des proches aidants consacre plus de 5 heures par semaine à des soins et du soutien, et 10% y fournit plus de 20 heures. (Gouvernement du Canada , 2013).

À propos de la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec a été créée en 2012. En soutenant financièrement divers projets de répit, elle améliore de façon très concrète la vie des personnes proches aidantes au Québec. Ces gens s'investissent entièrement pour soutenir un proche souffrant d'une incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

SOURCE Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements: Relation médias : Camille Turbide, Brief Communication, 514 755-5354, [email protected]