101e assemblée générale annuelle de Sollio Groupe Coopératif - Composition du conseil d'administration

QUÉBEC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Au lendemain de la 101e assemblée générale annuelle de Sollio Groupe Coopératif, le conseil d'administration a tenu ce matin sa première réunion afin de procéder à l'élection du président et des vice-présidents. À la suite d'un vote démocratique, ont été élus par les membres du conseil d'administration :

M. Richard Ferland , président

, président M. David Mercier , vice-président

, vice-président M. Jean Bissonnette , vice-président

Dès aujourd'hui, Sollio Groupe Coopératif accueille donc M. Richard Ferland, nouveau président du conseil d'administration qui succède à M. Ghislain Gervais. Celui-ci occupait ce poste depuis 2016.

M. Ferland est un producteur laitier et acéricole de la région de la Beauce. Il siège au conseil d'administration de Sollio Groupe Coopératif depuis 2014.

« Je suis profondément honoré d'assumer les fonctions de président de Sollio Groupe Coopératif, une coopérative qui contribue à la prospérité des familles agricoles d'ici depuis plus d'un siècle. Je suis reconnaissant envers les membres du conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Je suis conscient des grandes responsabilités que cela implique. Je tiens à remercier M. Gervais pour son dévouement envers la coopérative et sa défense inébranlable des intérêts des producteurs agricoles au cours des sept dernières années, à titre de président. Je suis prêt à poursuivre cette mission avec passion pour assurer un avenir durable et prospère pour nos membres. » a souligné M. Ferland.

M. Ghislain Gervais, président sortant de Sollio Groupe Coopératif, a également tenu à exprimer ses félicitations au nouvel élu : « Après sept années à titre de président du conseil d'administration, je cède maintenant la place à M. Ferland. Je tiens à le féliciter pour sa nomination et lui transmettre mes vœux de réussite dans cette nouvelle fonction. Je tiens également à remercier mes collègues du conseil d'administration avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer au fil des années. Je remercie aussi les élus du réseau ainsi que le comité de direction de Sollio Groupe Coopératif. Ce fut un grand honneur et privilège d'être à la tête de Sollio Groupe Coopératif, un fleuron québécois centenaire. »

Sollio Groupe Coopératif accueille trois nouveaux administrateurs au sein du conseil d'administration. Le mandat de quatre autres administrateurs a été renouvelé.

Bienvenue aux nouveaux administrateurs

Sollio Groupe Coopératif accueille aujourd'hui trois nouveaux administrateurs au sein de son conseil d'administration, dont une administratrice invitée.

M. Jean-François Roy est administrateur chez Vivaco, groupe coopératif, et possède 4 ans d'expérience dans l'administration de coopératives agricoles. Il est l'unique propriétaire de Ferme Marjobert inc. et propriétaire de 170 hectares de terres. Depuis son jeune âge, il est impliqué dans diverses organisations, dont la relève agricole et le Club-conseil Agro-Champs de Thetford Mines. M. Roy est maire de sa municipalité depuis 17 ans et membre de la filière porcine coopérative depuis 2015, en plus d'agir à titre de vice-président de réseau Agriconseil depuis la même année.

Mme Jeannine Chartrand est co-propriétaire d'une entreprise porcine depuis 1995 dans le centre du Québec. Avec une expérience de 10 ans en tant qu'administratrice de coopérative agricole, Mme Chartrand est diplômée de l'ITA de Saint-Hyacinthe en productions animales. En outre, elle a suivi des cours en administration à l'UQTR et est active dans diverses organisations, notamment en tant que vice-présidente à la Caisse Desjardins de Nicolet. Mme Chartrand est également une administratrice, membre de l'exécutif et trésorière au conseil des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec et à l'UPA régionale.

Mme Paule Têtu rejoint également le conseil d'administration en tant qu'administratrice invitée. Elle apporte avec elle une expertise en planification stratégique du secteur forestier, ayant occupé divers rôles de gestion et de leadership dans des organisations publiques et privées. Diplômée en génie forestier de l'Université Laval et titulaire d'une maîtrise de l'University of Georgia aux États-Unis, elle siège actuellement aux conseils d'administration de Solifor et de l'OBNL Les Amis du Mont-Sainte-Anne. Elle a également occupé des postes de haute direction chez Produits forestiers Kruger, à l'Institut national de recherche sur les produits du bois et à l'Association des industries forestières du Québec. Elle a été reconnue par le Conseil du statut de la femme comme l'une des 400 femmes ayant contribué de façon particulière au développement de la société québécoise.

« Je suis très heureux d'accueillir ces trois nouveaux administrateurs au sein de notre conseil d'administration. Leur élection démontre leur engagement envers notre organisation et leur désir de jouer un rôle actif dans la prise de décisions importantes. », a déclaré M. Ferland.

Messieurs Richard Ferland, Jean Bissonnette, Normand Lapointe et François R. Roy ont également été élus pour un nouveau mandat au sein du conseil d'administration. Leur expérience et leur vision sont des atouts précieux pour Sollio Groupe Coopératif, et leur réélection témoigne de leur engagement envers la coopérative.

Un dévouement remarquable

M. Richard Ferland a également exprimé son admiration pour le dévouement remarquable des administrateurs sortants, madame Muriel Dubois et monsieur Jean-Philippe Côté.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour le travail accompli par Muriel et Jean-Philippe au sein de notre conseil d'administration. Leur engagement envers notre organisation et leur expertise dans le domaine agricole ont été d'une grande valeur pour notre entreprise. Je les remercie pour leur contribution au développement de notre coopérative et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futurs projets. »

La composition du conseil d'administration pour 2023-2024 est la suivante :

Secteur 1 : MM. Richard Ferland, Denis Lévesque, Adrien Pitre et Patrick Soucy

Secteur 2 : M. Jean-François Roy, Mme Jeannine Chartrand et M. Marc-André Roy

Secteur 3 : MM. Jean Bissonnette, Ghislain Gervais et Guy Labrecque

Secteur 4 : MM. Normand Lapointe, David Mercier et Mme Cathy Fraser

Secteur 5: Mme Lucie Boies

Secteur 6 : Mme Sophie Gendron

Administrateurs invités : M. François R. Roy et Mme Paule Têtu

Le rapport annuel 2022 ainsi que le rapport de responsabilité d'entreprise et coopératif de Sollio Groupe Coopératif sont accessibles sur le site Web. Ils fournissent des informations détaillées telles que le rapport de gestion, les états financiers consolidés, les résultats des divisions de l'entreprise, ainsi que les résultats et le plan d'action global en matière de responsabilité d'entreprise de l'organisation.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,9 milliards $ et à plus de 11,6 milliards $ en incluant les coopératives affiliées. Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

