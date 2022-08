100e anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle - La Ville de Montréal annonce une nouvelle murale en hommage à Jean Paul Riopelle réalisée par l'artiste Marc Séguin

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est très heureuse d'annoncer le début des travaux de la murale hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle, une œuvre colossale qui sera réalisée par Marc Séguin. Réalisée au courant de l'été, en vue d'une inauguration à l'automne 2022, la murale, qui sera située au 625, rue Milton, lancera les célébrations du centième anniversaire de naissance de l'artiste qui se déploieront pleinement en 2023.

Nouvelle murale en hommage à Jean Paul Riopelle réalisée par l'artiste Marc Séguin (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif) Nouvelle murale en hommage à Jean Paul Riopelle réalisée par l'artiste Marc Séguin (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Cette murale monumentale, à laquelle la Ville consacre la somme de 200 000 $, permettra à la population montréalaise de prendre la pleine mesure de l'héritage culturel unique que Riopelle a légué à l'histoire de l'art au Canada et dans le monde. Au terme d'un concours lancé conjointement par la Fondation Jean Paul Riopelle et MU en 2021, c'est la proposition de Marc Séguin qui a été sélectionnée, témoignant du lien profond qui unit la démarche artistique des deux artistes.

« La Ville de Montréal est très fière de s'associer à cette murale d'envergure par laquelle nous célébrerons l'héritage de Riopelle et lancerons les célébrations de son centenaire. L'art mural est un moyen extraordinaire de démocratiser l'accès à la culture et d'embellir notre ville et qui de mieux placé que Marc Séguin pour faire découvrir son œuvre à la population montréalaise. Natif de Montréal, Jean Paul Riopelle nous a laissé un héritage collectif important que nous devons mettre en valeur», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« MU salue l'initiative de la Fondation Jean Paul Riopelle et remercie la Ville de Montréal pour ce projet d'envergure qui fait une place de choix à Riopelle dans notre collection de murales Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais. Lancée en 2010, cette collection de murales vise à reconnaître l'inestimable contribution des créateurs de la métropole de différentes disciplines artistiques », a déclaré la directrice générale et artistique de l'organisme MU, Elizabeth-Ann Doyle.

« La Fondation Riopelle applaudit cette contribution de la Ville de Montréal et est très heureuse de faire équipe avec des partenaires comme MU et Tourisme Montréal afin d'offrir au grand public montréalais, québécois et international une murale monumentale à la hauteur de ce géant de notre scène artistique et culturelle qu'était Jean Paul Riopelle. Nous nous réjouissons d'autant plus à l'idée que le peintre québécois de renommée mondiale Marc Séguin, pour qui Riopelle demeure une source inépuisable d'inspiration, ait été retenu pour réaliser cette fresque qui viendra marquer pour les générations à venir le paysage de la métropole natale de l'artiste. Quelle façon extraordinaire, alors que Marc Séguin rendra hommage à son idole à sa manière, d'amorcer les célébrations du centenaire de Riopelle qui débuteront dès cet automne ! », a ajouté la directrice générale de la Fondation Jean Paul Riopelle, Manon Gauthier.

Illumination de la murale

La Ville de Montréal tient aussi à féliciter Tourisme Montréal pour la contribution significative à la conception du plan lumière, qui permettra de mettre en valeur la murale Riopelle, de nuit comme de jour pour le plus grand plaisir des touristes et des Montréalais.

« Depuis la murale Leonard Cohen rapidement devenue un symbole montréalais, Tourisme Montréal s'est engagé dans l'embellissement de notre ville par le biais de gestes artistiques d'envergure. Notre contribution majeure dans l'illumination de l'œuvre de Marc Séguin, hommage au grand Riopelle, s'inscrit dans notre volonté de faire de Montréal une destination harmonieuse et attractive. », conclut Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

PHOTOS

Téléchargez le visuel préliminaire et non définitif de la murale en cliquant ici

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

