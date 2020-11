100 M$ aux services psychosociaux et en santé mentale - Un plan structuré pour concrétiser cet investissement majeur

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec salue l'annonce faite aujourd'hui par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, pour améliorer l'offre de soins et de services psychosociaux et en santé mentale pour la population du Québec, et ce, par un investissement majeur de 100 M$. « Nous avons souvent répété que la santé mentale est depuis trop longtemps le parent pauvre de notre système de santé; ces budgets, nouveaux et récurrents, sont plus que bienvenus » de dire la présidente de l'Ordre, Mme Guylaine Ouimette, T.S.

L'Ordre appuie très fortement la volonté du ministre à l'effet que 70 % des gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale puissent être aidés en première ligne. Dans cette orientation, les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux font partie des ressources prioritaires qui peuvent venir en aide aux personnes avant que la détresse ne se chronicise et exige des services psychologiques ou psychiatriques. Les personnes vulnérables méritent qu'on s'occupe d'elles adéquatement et dès que possible. Ainsi, le déploiement de services de prévention par des sentinelles pourrait contribuer à sauver des vies.

Pour l'Ordre, le temps est à l'action, d'autant que le contexte de pandémie contribue à bâtir une crise sociale. « Si l'on veut pouvoir offrir les bons services, au bon moment par les bons intervenants, il faut mettre les professionnels de la santé mentale autour d'une même table et établir concrètement qui fait quoi et quand afin de sortir des silos. Ça presse », d'ajouter Mme Ouimette.

L'Ordre estime que cet investissement était absolument nécessaire pour assurer une portée plus large des services en santé mentale en diversifiant les portes d'accès pour la population. « L'investissement ne sera bénéfique que si, impérativement, un plan précis est préparé et que toutes les parties prenantes, dont le milieu communautaire et les forces policières, s'engagent rapidement à l'actualiser », de conclure la présidente.

L'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec regroupe près de 15 000 membres. Son mandat est d'assurer la protection du public. Les travailleurs sociaux œuvrent majoritairement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais également en milieu communautaire, en pratique autonome ainsi que dans les milieux de l'enseignement et de la recherche. Les thérapeutes conjugaux et familiaux exercent essentiellement dans le secteur privé, en pratique autonome.

