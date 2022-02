100 jours de l'administration Plante-Ollivier - Vers une Stratégie centre-ville renouvelée : la Ville de Montréal dévoile ses orientations et annonce un important exercice de concertation

MONTRÉAL, le 21 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Déterminée à continuer de soutenir la vitalité du centre-ville de Montréal, à favoriser son attractivité et à en faire le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord, la Ville de Montréal annonce qu'elle soumettra à la population, aux acteurs du centre-ville et à ses partenaires une Stratégie centre-ville renouvelée, qui se déploiera jusqu'en 2030.

Le document d'orientation, qui fera l'objet d'un vaste exercice de concertation, découle du travail mené en 2021 et qui a impliqué la participation de quelque 200 acteurs du centre-ville. Il vise à réaffirmer le rôle de moteur économique et de cœur culturel du centre-ville, à soutenir ses commerçants, à renforcer son rôle de haut lieu du savoir et de l'innovation, à préserver sa mixité sociale, à améliorer son abordabilité et son caractère écoresponsable et à protéger ses atouts paysagers et patrimoniaux. Les ateliers de concertation auront lieu à partir du mois d'avril 2022 avec diverses parties prenantes. La population montréalaise sera également appelée à se prononcer sur l'avenir du centre-ville grâce à la plateforme Réalisons Montréal ainsi que dans le cadre des consultations entourant le Projet de ville.

« L'heure est venue de dessiner le centre-ville de demain. La pandémie a durement frappé les centres-villes à travers le monde, mais celui de Montréal s'est mieux tiré d'affaire, notamment en raison de son caractère habité, mais aussi de la qualité de vie qu'il propose grâce à ses espaces publics, à ses institutions culturelles et à ses restaurants réputés. Dans le cadre de la Stratégie centre-ville renouvelée, nous voulons miser sur les forces de notre centre-ville et aller encore plus loin pour en faire le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord. Nous avons commencé le travail avec la rue Sainte-Catherine et le square Phillips. Nous allons le poursuivre avec l'avenue McGill College. Et nous voulons connaître les rêves et les aspirations des Montréalaises et des Montréalais pour leur offrir un centre-ville qui leur ressemble et qui répond à leurs attentes », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La Ville de Montréal a déjà prévu un plan robuste d'investissements de 1 milliard de dollars d'ici 2030, qui fera du centre-ville de Montréal un modèle d'attractivité. Cela permettra notamment de réaménager des artères centrales, telles que Sainte-Catherine et Peel, et d'aménager des places publiques de qualité. La Stratégie centre-ville renouvelée doit aussi permettre de faciliter la transformation des espaces de travail non utilisés en unités résidentielles, en plus de soutenir le réaménagement physique de grands espaces de bureaux en des espaces adaptés aux PME, aux start-ups ou à des projets de bureaux partagés.

« Au cours de notre premier mandat, nous avons entamé les travaux pour améliorer l'attractivité et la qualité du centre-ville de Montréal. Nous avons maintenant l'occasion de forger une vision commune, fédératrice et mobilisatrice avec la population, nos partenaires et tous les acteurs du centre-ville afin d'en faire un incontournable, tant pour les travailleurs que les résidents et les visiteurs. L'avenir des centres-villes passe par un dynamisme économique, une offre diversifiée en habitation, des places publiques et des aménagements inclusifs de grande qualité. Nous avons très hâte d'entendre ce que les Montréalaises et les Montréalais ont en tête pour le centre-ville de demain et de déterminer avec eux comment nous allons concrétiser le tout », a souligné Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l'innovation et du design au sein du comité exécutif.

Six grands chantiers seront menés en vue de la mise en œuvre de la Stratégie centre-ville renouvelée. Ils permettront de jeter les bases de ce qui deviendra le plus beau centre-ville en Amérique du Nord.

Le centre-ville, haut lieu économique, de savoir et d'innovation; Des milieux diversifiés, écoresponsables et solidaires; Des parcours de mobilité conviviaux, inclusifs et sobres en carbone; Un centre-ville vibrant qui se démarque pour sa vitalité culturelle et créative en toute saison; Un patrimoine unique et valorisé; Une forme urbaine au cadre bâti distinctif et de qualité.

La Ville de Montréal a par ailleurs demandé au gouvernement du Québec, en amont de la présentation de son budget 2022, un montant de 125 M$ sur 5 ans afin de soutenir la mise en œuvre de sa nouvelle Stratégie centre-ville.

Le document d'orientation qui fera l'objet d'un exercice de concertation en vue de la mise en œuvre de la Stratégie centre-ville renouvelée peut être consulté ici.

